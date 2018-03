PAGELLE/ Roma-Torino: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 28^ giornata - primo tempo)

Le pagelle di Roma Torino: Fantacalcio, i voti della partita giocata all'Olimpico. I protagonisti, i migliori e i peggiori del primo anticipo della 28^ giornata di Serie A

09 marzo 2018 Stefano Belli

Pagelle Roma Torino, Serie A 28^ giornata (Foto LaPresse)

Allo stadio Olimpico di Roma è in corso l'anticipo della 28^ giornata di Serie A 2017-18 tra i giallorossi e il Torino, al momento la situazione vede le due squadre bloccate sullo 0-0: ecco i voti del primo tempo. Momento toccante prima del calcio d'inizio con l'omaggio e il minuto di silenzio per Davide Astori che aveva militato nel club capitolino dal 2014 al 2015. Buona partenza dei giallorossi che invadono subito la trequarti avversaria senza però dare seguito alle buone intenzioni. L'undici di Mazzarri interpreta la gara nel migliore dei modi e inibisce le iniziative degli avversari, nelle fila dei granata l'uomo più pericoloso è sicuramente Iago Falque (7) che entra in area con facilità e chiama al dovere Alisson (7,5). L'estremo difensore di Di Francesco in almeno un paio di frangenti salva il risultato, anche stasera Alisson rischia di essere il salvatore della patria di questa Roma che non ha saputo creare grossi pericoli dalle parti di Sirigu (6) se non con Under (6) che su un pallone perso da Moretti (6) non trova la porta. Prima dell'intervallo Acquah (6) da fuori area impegna nuovamente Alisson che toglie le castagne dal fuoco ai suoi.

VOTO ROMA 5,5 - Buon inizio e niente più, pochi pericoli seri creati dagli uomini di Di Francesco che stanno pagando l'assenza di un terminale offensivo affidabile come Dzeko.

MIGLIORE ROMA: ALISSON 7,5 - Un paio di interventi provvidenziali su Iago Falque e Acquah per ribadire tutta la sua importanza.

PEGGIORE ROMA: SCHICK 5 - Anche stasera l'attaccante ceco non sta sfruttando la chance che Di Francesco gli ha concesso schierandolo dal primo minuto per la squalifica di Dzeko.



VOTO TORINO 6,5 - I granata finora hanno interpretato la partita nel migliore dei modi mettendo alle corde i giallorossi.

MIGLIORE TORINO: IAGO FALQUE 7 - Ogni volta che prende palla i suoi ex-compagni di squadra sudano freddo.

PEGGIORE TORINO: BELOTTI 5,5 - Potrebbe essere molto più incisivo di così, soprattutto quando un'ala come Iago Falque che oggi sembra in serata di grazia. (Stefano Belli)

