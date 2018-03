PARALIMPIADI INVERNALI 2018/ Pyeongchang: cerimonia inaugurale streaming video e diretta tv. Le Coree separate

Paralimpiadi Invernali 2018 Pyeongchang: cerimonia inaugurale streaming video e diretta tv, l’orario e le info sull’evento che apre i Giochi paralimpici (oggi 9 marzo 2018)

09 marzo 2018 - agg. 09 marzo 2018, 10.54 Mauro Mantegazza

Diretta cerimonia inaugurale Pyeongchang 2018 - LaPresse (repertorio)

La cerimonia inaugurale delle Paralimpiadi invernali 2018 a Pyeongchang vedrà sfilare separatamente la Corea del Sud organizzatrice e la Corea del Nord. Una doccia fredda in un momento nel quale il dialogo fra le due Coree ha ripreso vigore proprio grazie alle Olimpiadi, che hanno fornito occasione di incontro fra le delegazioni e anche messaggi molto forti, come la Nazionale unica nell’hockey femminile e naturalmente la sfilata sotto una sola bandiera alla cerimonia. Alle Paralimpiadi purtroppo non sarà così e la delusione nel Comitato Paralimpico Internazionale è forte, come ha dichiarato il presidente Andrew Parsons: “Siamo delusi ma rispettiamo questa decisione, anche se riteniamo che all’Olimpiade sia stato fatto un passo avanti nel dialogo. La partecipazione della Corea del Nord - sottolinea comunque Parsons - e la sua collaborazione con il Comitato Paralimpico porteranno un miglioramento nelle condizioni di vita di chi ha disabilità in quel Paese”. La Corea del Nord in effetti partecipa per la prima volta alle Paralimpiadi invernali, seconda assoluta dopo Londra 2012 estiva: un passo avanti comunque importante, ma con un’occasione persa dal punto di vista simbolico. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA CERIMONIA INAUGURALE

La cerimonia inaugurale delle Paralimpiadi invernali Pyeongchang 2018 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro per tutti su Rai Due e di conseguenza la diretta streaming video sarà garantita tramite Rai Play in modo gratuito ed accessibile a tutti. La Rai infatti proporrà per queste Paralimpiadi oltre 90 ore di programmazione in diretta fra Rai Due e Rai Sport + HD e la copertura della televisione italiana sarà una delle più ampie al mondo: un impegno notevole per un messaggio di sport e anche di civiltà.

ORARIO E PRESENTAZIONE CERIMONIA

Oggi è il giorno della cerimonia inaugurale delle Paralimpiadi invernali Pyeongchang 2018. L’appuntamento sarà alle ore 12.00 italiane, quando in Corea del Sud saranno già le 20.00, dal momento che oggi e nei prossimi giorni dovremo sempre tenere conto di queste otto ore di fuso orario che già avevano caratterizzato le Olimpiadi. Si tratta dell’edizione numero 12 delle Paralimpiadi invernali, nate nel 1976 per dare l’occasione anche agli atleti con disabilità di competere al massimo livello mondiale negli sport della neve e del ghiaccio, come per le discipline estive si faceva dal 1960: da notare che solamente dal 1992 le Paralimpiadi invernali si disputano nella stessa località che ospita nello stesso anno anche le Olimpiadi, accoppiata che nel frattempo è diventata obbligatoria. Dunque le Paralimpiadi per la seconda volta si disputeranno in Asia, dopo Nagano 1998, mentre per la Corea del Sud sarà la seconda volta da Paese organizzatore dopo l’edizione estiva di Seul 1988.

PARALIMPIADI INVERNALI 2018: IL PORTABANDIERA ITALIANO

Il portabandiera dell’Italia nella cerimonia inaugurale di queste Paralimpiadi invernali 2018 a Pyeongchang sarà Florian Planker, 41 anni, giocatore della nostra nazionale di Para ice hockey. Da adolescente giocava a hockey, ma un incidente in moto gli costò la gamba sinistra (e ad un amico che era con lui costò la vita); Florian Planker però non si è arreso, ha continuato a fare sport e ha partecipato alle Paralimpiadi anche nello sci alpino, vincendo un bronzo in super-G a Salt Lake City 2002. L’hockey però è sempre rimasta la passione di Planker, che così si è dedicato naturalmente anche al Para ice hockey, nel quale ha vinto per ben dieci volte il campionato italiano con i South Tyrol Eagles, oltre a un oro (2011) e un argento (2016) agli Europei. In premio a questa lunga e vincente carriera, il presidente del Cip Luca Pancalli ha scelto proprio lui come portabandiera.

© Riproduzione Riservata.