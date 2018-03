Probabili formazioni/ Roma Torino: quote, le ultime novità live (Serie A 28^ giornata)

Probabili formazioni Roma Torino: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Dzeko e Fazio squalificati per i giallorossi, Mazzarri senza Burdisso e Lyanco

09 marzo 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Roma Torino, Serie A 28^ giornata (Foto LaPresse)

Roma Torino è la partita che apre la ventottesima giornata di Serie A 2017-2018: una gara che si gioca alle ore 20:45 di venerdì 9 marzo, così da permettere ai giallorossi di preparare al meglio il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Se il Torino non ha giocato la partita di domenica scorsa con il Crotone, per la morte di Davide Astori che ha scosso tutto il mondo del calcio, la Roma era stata impegnata il giorno precedente nell’anticipo di lusso, e per il secondo anno consecutivo è andata a vincere di autorità sul campo del Napoli. Tre punti che possono sparigliare le carte: per lotta a terzo e quarto posto questo è un jolly che i giallorossi si sono giocati alla grande, dimostrando anche il loro inestimabile valore come rosa e individualità. Andiamo allora a vedere quali sono i dubbi e le certezze che albergano nella mente dei due allenatori a poche ore dalla partita, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Roma Torino.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per la partita di Serie A allo stadio Olimpico sorridono totalmente alla Roma: come ci dice l’agenzia di scommesse Snai infatti il segno 1, che identifica la vittoria dei giallorossi, vale 1,75 mentre per l’affermazione esterna del Torino, per la quale dovrete giocare il segno 2, siamo ad una quota di 4,50. C’è anche la possibilità del pareggio, che come sempre è identificata dal segno X: se le cose andassero effettivamente così, il vostro guadagno sarebbe di 3,90 volte la cifra che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA TORINO

LE SCELTE DI DI FRANCESCO

Due squalificati per Eusebio Di Francesco: uno è Edin Dzeko, l’altro Federico Fazio. Si tratta di elementi importantissimi nella formazione della Roma, ma i sostituti ci sono: al centro della difesa giocherà Juan Jesus che dunque farà coppia con Manolas, mentre per il ruolo di prima punta il favorito è Schick, che Di Francesco ha sempre considerato un centravanti (laddove Defrel invece è stato spesso e volentieri utilizzato sull’esterno). Gran parte della squadra è stata decisa, ma permane un dubbio a centrocampo: De Rossi non è al top per una distorsione alla caviglia e, anche in vista dello Shakhtar, potrebbe essere lasciato in panchina con Lorenzo Pellegrini che affiancherebbe Strootman. Sulle corsie in difesa agiranno Florenzi e Kolarov; qualche timida speranza di vedere Jonathan Silva se si pensasse al turnover per la Champions League, mentre Nainggolan sarà il trequartista designato al centro di una linea che verrà completata da Cengiz Under, ancora in gol una settimana fa e diventato assolutamente insostituibile, e Diego Perotti che sembra essersi ripreso i gradi del favorito in quello che è un eterno ballottaggio con El Shaarawy, nuovamente destinato alla panchina.

I DUBBI DI MAZZARRI

Walter Mazzarri ha problemi in difesa: mancherà infatti l’ex Burdisso per squalifica, e Lyanco non è al top della condizione. In questo momento Emiliano Moretti è favorito per prendere posto al centro dello schieramento per fare coppia con N’Koulou, con De Silvestri e Ansaldi che dovrebbero andare a giocare come esterni (in porta ci sarà chiaramente Sirigu). Per il resto la squadra sembra fatta: Rincon continua a essere favorito su Valdifiori per la maglia di regista - anche se il venezuelano ha chiaramente caratteristiche diverse - questo ovviamente aumenta le responsabilità di Baselli in termini di costruzione di gioco, dall’altra parte invece Obi, rinato sotto la cura Mazzarri, appare ancora in vantaggio su Acquah per il ruolo di interno di corsa e sacrificio. Davanti, non dovrebbe esserci spazio per Ljajic che è ormai diventato una riserva di lusso e che rischia di finire in panchina anche contro la sua ex squadra: il favorito per la corsia sinistra del tridente rimane infatti Niang, con Iago Falque (altro ex) intoccabile a destra con la possibilità di rientrare sul piede mancino. La prima punta, senza sorpresa alcuna, sarà Belotti.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA TORINO

ROMA (4-2-3-1): 1 Alisson; 24 Florenzi, 44 Manolas, 5 Juan Jesus, 11 Kolarov; 7 Lo. Pellegrini, 6 Strootman; 17 Cengiz Under, 4 Nainggolan, 8 Perotti; 14 Schick

A disposizione: 28 Skorupski, 18 Lobont, 25 Bruno Peres, 33 Jonathan Silva, 16 De Rossi, 21 Gonalons, 30 Gerson, 23 Defrel, 92 El Shaarawy

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: Fazio, Dzeko

Indisponibili: Karsdorp

TORINO (4-3-3): 39 Sirigu; 29 De Silvestri, 33 N’Koulou, 24 E. Moretti, 15 Ansaldi; 22 Obi, 88 Rincon, 8 Baselli; 14 Iago Falque, 9 Belotti, 11 Niang

A disposizione: 32 V. Milinkovic-Savic, 1 Ichazo, 23 Barreca, 6 Acquah, 5 Valdifiori, 21 Berenguer, 90 Edera, 10 Ljaijc

Allenatore: Walter Mazzarri

Squalificati: Burdisso

Indisponibili: Lyanco, Molinaro

