Roma Torino/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

09 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Roma Torino (LaPresse)

Roma Torino, diretta dall’arbitro XXX, si giocherà come primo anticipo della ventottesima giornata di Serie A questa sera allo stadio Olimpico, alle ore 20.45. Roma e Torino dunque scenderanno in campo già di venerdì sera a causa del successivo impegno della Roma in Champions League, ma i giallorossi di Eusebio Di Francesco faranno bene per il momento a tenere la massima attenzione sul campionato, perché blindare una posizione fra le prime quattro sarà fondamentale in vista della prossima stagione. Il morale è tornato molto alto dopo il colpaccio di sabato scorso sul campo del Napoli, che era onestamente difficile da pronosticare per una Roma che appariva in difficoltà: adesso bisogna dunque sfruttare il momento positivo per consolidare il terzo posto riconquistato proprio settimana scorsa.

ROMA TORINO, DIRETTA LIVE

Il Torino potrebbe avere ancora qualche speranza di lottare per l’Europa League, ma servirebbe una grande impresa per rilanciare le quotazioni della squadra di Walter Mazzarri. I granata potrebbero dunque seguire l’esempio offerto proprio dalla Roma settimana scorsa, cercando a loro volta il colpaccio che potrebbe dare una svolta alla stagione. In fondo il Torino quest’anno ha già battuto la Roma all’Olimpico in Coppa Italia e nello stadio capitolino ha vinto pure contro la Lazio: un ottimo feeling con Roma, che proverà a rinverdire seguendo il famoso detto. Non c’è due senza tre: sarà così anche stavolta?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Roma Torino sarà trasmessa in diretta tv naturalmente sia sulla televisione satellitare sia sul digitale terrestre: nel primo caso dovrete sintonizzarvi sui canali Sky Supercalcio oppure Sky Calcio 1, nel secondo potrete invece affidarvi a Mediaset Premium Sport oppure Mediaset Premium Sport HD. Quanto alla diretta streaming video, ci saranno a disposizione le due possibilità garantite ai rispettivi abbonati dalle applicazioni Sky Go oppure Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA TORINO

La Roma deve fare i conti con le squalifiche di Fazio e Dzeko, per cui Eusebio Di Francesco proporrà una sorta di turnover obbligato pensando anche alla Champions League. In attacco sarà titolare Schick come prima punta e per il ceco sarà un’occasione da sfruttare nel migliore dei modi, mentre la coppia difensiva centrale davanti ad Alisson sarà composta da Manolas e Juan Jesus, con Florenzi a destra e Kolarov a sinistra. A centrocampo tengono banco i problemi fisici di De Rossi, di conseguenza è pronto Pellegrini per affiancare Strootman in mediana, mentre sulla linea della trequarti ci saranno senza dubbio Under e Nainggolan, con Perotti che appare favorito su El Shaarawy per l’ultima maglia a disposizione. Walter Mazzarri invece deve fare i conti con la squalifica dell’ex Burdisso e gli infortuni di Lyanco, Molinaro e Bonifazi, senza dimenticare che pure Niang e Rincon sono acciaccati e di conseguenza le loro condizioni fisiche andranno monitorate ancora nelle prossime ore. Le certezze nel tridente d’attacco sono dunque Belotti e l’altro ex Iago Falque, a centrocampo dovrebbero essere titolari Obi e Baselli, con Valdifiori pronto per sostituire Rincon se il venezuelano non ce la facesse. In difesa ecco invece la linea a quattro con De Silvestri, N’Koulou, Moretti e Ansaldi titolari davanti all’estremo difensore Sirigu.

QUOTE E PRONOSTICO

Non stupisce osservare che in Roma Torino i giallorossi sono considerati nettamente favoriti secondo le quote proposte dall’agenzia di scommesse sportive Snai. Dunque il segno 1 pagherebbe appena 1,75 volte la posta in palio; per gli scommettitori una ipotesi intrigante potrebbe essere il pareggio (naturalmente segno X), che Snai quota a 3,90. Si sale infine ancora un po’, ma neanche troppo, in caso di colpaccio del Torino: la quota per il segno 2 è infatti di 4,50.

