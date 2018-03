Serie A, recuperi 27^ giornata/ Decise date e orari, ma il derby Milan-Inter è ancora da definire

Recuperi Serie A: decide le date delle partite della 27^ giornata, saltate per la morte di Davide Astori. Ancora in dubbio il derby di Milano tra Milan e Inter.

09 marzo 2018 Michela Colombo

Recuperi Serie A

La Lega serie A si è finalmente espressa e ha comunicato le date dei recuperi della 27^ giornata della Serie A: domenica scorsa 4 marzo, a causa dell’improvvisa morte di Davide Astori, di cui ieri si sono celebrati i funerali, il turno era di fatto saltato per lutto. Ecco quindi che dopo parecchi giorni il commissario della Lega serie A ha finalmente diramato il comunicato ufficiale: quando quindi si giocheranno le 7 gare che erano subito saltate? Comporre il programma ufficiale di certo non è stato facile: il campionato è ormai agli goccioli e inserire incontri extra non è stato un servizio facile. Vediamo allora che secondo il comunicato ufficiale. La sfida tra Atalanta e Sampdoria verrà giocata il prossimo martedi 3 aprile alle ore 18.30: stesso giorno e orario anche per la sfide Genoa-Cagliari e Udinese-Fiorentina sono quindi ben 3 i match che verranno recuperati il giorno seguente mercoledì 4 aprile: alle ore 17.00 avrà inizio Benevento-Verona, mentre per Torino-Crotone e Verona-Sassuolo il fischio d’inizio è stato previsto per le ore 18.30.

IL DERBY DI MILANO

Leggendo il calendario dei recuperi della 27^ giornata di Serie A vediamo subito che manca uno dei match più attesi, il derby di Milano tra Milan e Inter. Leggendo il comunicato arrivato questa mattina dalla Lega serie a vediamo che di fianco allo lo scontro vi è ancora la dicitura “data da destinarsi”. Di certo infatti trovare un buco nel fittissimo programma dei due club per disputare uno degli impegni più famosi non è semplice. Tanti i fattori da tenere conto, in primis proprio il programma delle due squadre. Il Milan di Gattuso infatti al momento è sia impegnato nella Coppa Italia che in Europa League: potrebbe quindi dipendere proprio dal cammino dei rossoneri sul contiene la data del recupero. Da non sottovalutare poi tutti i problemi burocratici e di ordine pubblico collegati: per ogni derby si spostano almeno 70.00 persone. Affare quindi ben complicato.

