Tirreno Adriatico 2018/ 3^ tappa streaming video e diretta tv: orario, percorso e vincitore (Follonica-Trevi)

Diretta Tirreno Adriatico 2018: info streaming video e tv, percorso e vincitore della 3^ tappa prevista oggi da Follonica a Trevi. Frazione davvero impegnativa con ben 4 GPM.

09 marzo 2018 Michela Colombo

Diretta 3^ tappa Tirreno Adriatico 2018 (LaPresse)

Si accende oggi venerdi 9 marzo la terza tappa della Tirreno Adriatico 2018; uno dei primi banchi di prova della stagione mondiale del ciclismo su strada sta quindi per entrare nel vivo e oggi ci offrirà un frazione davvero movimentata. Il tracciato studiato da Follonica a Trevi infatti permetterà non solo ai big di mettersi in mostra ma pure potrebbe concedere la gloria a qualche uomo classifica capace di sfruttare al meglio il muro posto al traguardo. Mentre quindi attendiamo di conoscere il nome del vincitore, non ci resta che segnalare gli orari di partenza di questa 3^ tappa della Tirreno Adriatico 2018. Il via da Follonica è infatti atteso alle ore 9.50, mentre i primi corridori potrebbero arrivare al traguardo di Trevi verso le ore 13.00 o poco prima.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA TIRRENO ADRIATICO 2018

L’appuntamento in diretta tv con la terza tappa della Tirreno Adriatico 2018 sarà a partire dalle ore 15.15 in chiaro per tutti su Rai Tre, naturalmente canale numero 3. Di conseguenza la diretta streaming video sarà garantita tramite il sito e l’applicazione di Rai Play gratuitamente per tutti. Per gli abbonati però è da segnalare anche la diretta tv a partire dalle ore 13.30 su Eurosport 2 e di conseguenza lo streaming garantito da Eurosport Player e pure da Sky Go e Premium Play, essendo i canali di Eurosport visibili su entrambe le piattaforme.

PERCORSO E INSIDIE

Non sarà certo una frazione semplice questa 3^ tappa della Tirreno Adriatico 2018: saranno 239 km pieni di alti e bassi (le alture sono di media importanza ma il dislivello complessivo sarà sui 2700 metri) che potrebbero mettere in difficoltà le ruote veloci. Complessivamente il percorso da Follonica e Trevi comprende ben 3 Gran Premi della montagna, e due traguardi volanti oltre un muretto abbastanza impegnativo al traguardo, quarto Gpm della tappa. Immaginiamo bene che la corsa si annuncia ben interessante anche se impegnativa e più adatta a personaggi di grande calibro come Van Aevermat, Peter Sagan e Michal Kwiatkowski. Partiti da Follonica, infatti appena al 35 .7 km i corridori si troveranno di fronte al primo Gpm di Roccastrada a cui farà presto seguito al km 75 dello di Passo del Lume spento: dopo il terzo Gpm di La Foce atteso al 113 km il tracciato si farà più liscio con il primo traguardo volante di Moiano. Di capitale importanza poi l'approccio al tratto finale del percorso con l’ultimo traguardo volante posto a Montefalco a meno di 15 km dalla linea di arrivo e il muro finale di Trevi, arrivo della 3^ tappa.

