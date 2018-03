Tottenham, Pochettino contro la Juventus/ “Agnelli e Marotta hanno messo pressione all'arbitro”

09 marzo 2018 Silvana Palazzo

Tottenham, Pochettino contro la Juventus (Foto: LaPresse)

Tottenham-Juventus non è ancora finita. La vittoria della squadra di Massimiliano Allegri a Wembley ha regalato ai bianconeri la qualificazione ai quarti di Champions League, ma Mauricio Pochettino non ha ancora digerito la sconfitta degli Spurs. E lo ha dimostrato quando è tornato a parlare dell'eliminazione subita: «Volevo solo provare a spiegare che una squadra come la Juventus ci ha dato una grande lezione su come comportarsi in queste situazioni». E ha puntato il dito contro la dirigenza della Juventus, partendo dal presidente: «Prima della gara c'era Agnelli e dopo c'erano Agnelli, Marotta e altre persone. Ho visto nel primo tempo come hanno messo pressione all'arbitro, alla fine c'erano due rigori nel primo tempo, due falli di mano, forse c'era il rigore di Vertonghen ma alla fine le cose si bilanciano. Questi sono piccoli dettagli che alla fine contano molto». Parole dure quelle di Pochettino che sono destinate a innescare le polemiche.

POCHETTINO CONTRO LA JUVENTUS: ATTACCO AD AGNELLI E MAROTTA

La Juventus fa di tutto per vincere, ma questo concetto non è stato espresso da Mauricio Pochettino come un complimento nei confronti dei bianconeri. L'allenatore del Tottenham ha anzi rivolto dure parole alla squadra di Massimiliano Allegri: «Alla Juventus sono specialisti, sono abituati a vincere e mettere pressione all'arbitro. Sono abituati ad avere il loro proprietario nel corridoio, nel tunnel prima e durante la partita». D'altra parte, il tecnico ha spiegato come comunque la presenza del presidente serva a spingere la squadra e a darle nuovi stimoli: «È un club che ha una cultura in base alla quale la società fa di tutto per aiutare la squadra sul campo». La Juventus dunque avrebbe insegnato al Tottenham che certe partite vanno preparare non solo a livello tattico: «Dobbiamo imparare a giocare non solo sul campo, ma anche fuori. Sono due partite separate. Poi, certo, giocatori come Buffon o Chiellini, gente con esperienza di Champions in ogni stagione, con due finali in tre anni, sanno dare qualcosa in più».

