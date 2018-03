Verona Inter Primavera/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Verona Inter Primavera: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live della partita. Una delle tre capolista è ospite di una squadra che si deve salvare

Verona Inter Primavera sarà diretta dal signor Giovanni Ayroldi; si gioca alle ore 14:30 di venerdì 9 marzo ed è valida per la 23^ giornata del campionato Primavera 1 2017-2018, ottava nel girone di ritorno. Contesti diversi per le due squadre: il Verona, che pure era partito bene in stagione, si trova ora coinvolto nella lotta per non retrocedere e, con un solo punto di vantaggio sulla zona playout, non può permettersi troppi passi falsi anche perchè la squadra che lo precede in classifica (l’Udinese) ha già 6 lunghezze di margine e, in più, va considerato che gli stessi neroverdi hanno due partite in meno, mentre ne deve recuperare una la Sampdoria. Anche l’Inter deve recuperare una gara, quella che non ha giocato lo scorso fine settimana contro il Genoa: la situazione non è cambiata e vede i nerazzurri sempre in testa insieme ad Atalanta e Roma, in una lunga e appassionante volata per uno dei due posti che garantiscono la qualificazione diretta alla fase finale del campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Verona Inter Primavera sarà trasmessa in diretta tv su Sportitalia, classico appuntamento con il campionato Under 19: il canale 60 del televisore è disponibile in chiaro per tutti, per gli abbonati al satellite invece c’è anche la possibilità di andare al numero 225 del proprio decoder. La partita potrà essere seguita anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone: la diretta streaming video è infatti fornita dalla stessa emittente al sito www.sportitalia.com. Non dimenticate poi gli aggiornamenti che le due società mettono a disposizione sugli account ufficiali presenti sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

IL CONTESTO

Crisi prolungata per il Verona: l’ultima vittoria degli scaligeri risale a metà gennaio, quando avevano battuto il Milan. Da allora solo sconfitte (4) o pareggi (3): va detto che a livello di posizioni di classifica il crollo non è nemmeno stato troppo evidente, ma la zona playout e retrocessione si è sensibilmente avvicinata. Sono lontani i tempi di inizio stagione (tre vittorie consecutive): adesso il Verona deve puntare a prendersi vittorie importanti soprattutto nelle sfide dirette, che arriveranno (Sampdoria, Lazio e Sassuolo anche se due di queste saranno in trasferta). L’Inter è stata frenata dal maltempo nell’ultimo fine settimana, ma così anche le altre capolista: dunque come detto non è cambiato nulla in vetta e l’ultima partita dei nerazzurri rimane quella pareggiata per 3-3 sul campo della Fiorentina. La Primavera di Stefano Vecchi non è particolarmente brillante in questa fase di campionato: ha vinto una sola volta (contro la Sampdoria) in cinque partite, portando a casa 5 punti. Preoccupa sopratutto la difesa: ha incassato 10 gol in queste cinque partite, erano stati 12 nelle precedenti 16.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA INTER PRIMAVERA

Nel Verona torna capitan Danzi, che era squalificato: si dovrebbe posizionare sul centrodestra prendendo il posto di Felippe, con Cherubin come altra mezzala e Saveljevs che invece sarà il regista davanti alla difesa. Nel reparto arretrato avremo invece Borghetto tra i pali; Dentale e Galazzini schierati da terzini, in mezzo invece la coppia formata da Perazzolo e Kumbulla. Davanti, Stefanec sarà il trequartista a supporto delle due prime punte: Tupta sicuro del posto, Amayah se la gioca con Adama Sané. Nell’Inter sono sempre Odgaard e Colidio ad agire come attaccanti, mentre Zaniolo (10 gol in campionato) sarà qualche passo dietro di loro; in mediana si sono visti dei cambi nell’ultima uscita, stavolta Rada dovrebbe tornare a fare il perno centrale con Emmers e Brignoli schierati sugli interni. In difesa Zappa e Marco Sala sono i terzini (Valietti però si candida per una maglia a destra), Lombardoni e Bettella i centrali davanti a Pissardo, che giocherà tra i pali.

