Video/ Atletico Madrid Lokomotiv (3-0): highlights e gol della partita (Europa League, andata ottavi)

Video Atletico Madrid Lokomotiv (risultato finale 3-0): gli highlights e i gol della partita del Wanda Metropolitana. Agile tris dei Colchoneros che vedono ormai i quarti di Europa League

09 marzo 2018 Alessandro Rinoldi

Video Atletico Madrid Lokomotiv, Europa League (Foto LaPresse)

All'Estadio Metropolitano l'Atletico Madrid supera la Lokomotiv Mosca per 3 a 0 nell'andata degli ottavi di Europa League, e dopo 90 minuti della doppia sfida archivia la qualificazione ai quarti di finale rendendo il ritorno di Mosca quasi una passeggiata. Nel primo tempo gli spagnoli riescono a portarsi in vantaggio al 22' per merito di Saul Niguez e, ad inizio secondo tempo, Diego Costa ribadisce in rete il tiro respinto corto di Griezmann per il raddoppio del 47'. Nonostante lo spazio a disposizione, i russi non riescono a rispondere e subiscono pure il tris di Koke, su suggerimento di Juanfran, nel finale al 90'. Qualificazione virtualmente acquisita a questo punto per l'Atletico Madrid aspettando la gara di ritorno da giocare sul campo della Lokomotiv.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come l'Atletico di Madrid abbia meritato ampiamente il successo a cominciare dal possesso palla conquistato con il 64% e supportato da una maggior precisione nei passaggi, l'88% con 604 su 685 appoggi completati contro il 77% con 268 su 348 riusciti. I Colchoneros hanno recuperato più palloni, 50 a 46, e sono stati più incisivi in fase offensiva con un bel 5 a 1 nelle conclusioni nello specchio della porta, due ciascuna quelle larghe. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, anche se di poco, la Lokomotiv è stata la squadra più fallosa a causa del 15 a 14 negli interventi irregolari e l'arbitro danese Kehlet ha estratto il cartellino giallo 3 volte ammonendo rispettivamente Correa e Saul Niguez da un lato, Miranchuk dall'altro.

CLICCA QUI PER IL VIDEO ATLETICO MADRID LOKOMOTIV MOSCA (3-0): HIGHLIGHTS E GOL (da uefa.com)

© Riproduzione Riservata.