Video/ Borussia Dortmund Salisburgo (1-2): highlights e gol della partita (Europa League, andata ottavi)

Video Borussia Dortmund Salisburgo (risultato finale 1-2): gli highlights e i gol della partita di Europa League. Valon Berisha timbra una vittoria esterna preziosissima per gli austriaci

09 marzo 2018 Alessandro Rinoldi

Video Borussia Dortmund Salisburgo, Europa League (Foto LaPresse)

Al Signal Iduna Park di Dortmund il Salisburgo supera in trasferta il Borussia per 2 a 1. Dopo il palo colpito da Hee-Chan Hwang con la deviazione di un difensore ospite nel primo tempo, è nella ripresa che la gara si sblocca quando, al 49', Berisha trasforma il calcio di rigore concesso pochi istanti prima per la trattenuta fallosa di Toprak. Lo stesso Berisha mette a segno il raddoppio al 56' con un gran tiro al volo su assist di Lainer. La reazione tedesca fatica a concretizzarsi e non va oltre la rete di Schurrle del 62', ispirata da Pulisic. Il risultato mette dunque il Salisburgo in una posizione più che buona in vista del passaggio del turno e della gara di ritorno da disputare in Austria.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come, pur perdendo il possesso palla, il 36% contro il 64%, ed essendo meno preciso nei passaggi, 77% contro l'88% con 249 su 325 e 549 su 625 appoggi completati, il Salisburgo abbia comunque meritato la vittoria. Gli austriaci sono stati in grado di recuperare più palloni degli avversari, ben 50 a 40, e sono stati migliori in fase offensiva: 6 ciascuna le conclusioni imprecise mentre 5 a 2 quelle nello specchio della porta. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, il Salisburgo è stata la squadra più fallosa a fronte del 18 a 10 negli interventi irregolari commessi e l'arbitro sloveno Vincic ha estratto il cartellino giallo 6 volte ammonendo rispettivamente Toprak, Schurrle e Weigl da un lato, Lainer, Caleta-Car e Minamino dall'altro.

