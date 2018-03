Video/ Cska Mosca Lione (0-1): highlights e gol della partita (Europa League, andata ottavi)

09 marzo 2018 Alessandro Rinoldi

Video Cska Mosca Lione, Europa League (Foto LaPresse)

All'Arena di Mosca l'Olympique Lione supera in trasferta il CSKA Mosca per 1 a 0 nell'andata degli ottavi di Europa League: un risultato importantissimo per i francesi di Bruno Génésio che archiviano la qualificazione al prossimo turno del torneo internazionale. Ai russi padroni di casa non basta un primo tempo pieno di potenziali occasioni poichè, nel secondo tempo, i francesi entrano in campo con uno spirito ben diverso, riuscendo a portarsi definitivamente in vantaggio al 68' grazie al colpo di testa vincente di Marcelo, su assist di Depay. Ora i transalpini potranno gestire la situazione nella gara di ritorno da giocare in casa ma al CSKA basterebbe un goal in apertura per riportare le cose in parità.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come la sfida sia stata abbastanza equilibrata e che il CSKA Mosca avrebbe forse meritato qualcosa in più rispetto a quanto raccolto, avendo conquistato il possesso palla con il 56% ed essendo in parità totale la precisione nei passaggi, l'80% quelli riusciti da entrambe con 389 su 488 e 288 su 362 appoggi completati. Il Lione ha riconquistato più palloni, 42 a 35, pur tirando in porta come gli avversari, 6 occasioni per parte nello specchio e 4 a 2 i tiri fuori. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, il CSKA è stata la squadra più fallosa a fronte del 17 a 12 negli interventi irregolari commessi e l'arbitro spagnolo Lahoz ha estratto il cartellino giallo 4 volte ammonendo rispettivamente Nababkin e Natcho da un lato, Tousart e Cornet dall'altro.

