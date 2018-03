Video/ Marsiglia Athletic Bilbao (3-1): highlights e gol della partita (Europa League, andata ottavi)

Video Marsiglia Athletic Bilbao (risultato finale 3-1): highlights e gol della partita di Europa League. La doppietta di Ocampos porta i francesi a un passo dalla qualificazione.

09 marzo 2018 Marco Guido

Video Marsiglia Athletic Bilbao (LaPresse)

Il Marsiglia riesce nell'impresa di sconfiggere l'Athletic Bilbao per 3 a 1, una vittoria raggiunta soprattutto grazie ad Ocampos, autore di una pregevole doppietta e Payet che, oltre al gol del momentaneo raddoppio, ha inventato constantemente delle giocate che hanno mandato in visibilio i propri sostenitori. Inizia subito col botto l'incontro, col vantaggio dei francesi che arriva solamente dopo 44": stupenda combinazione tra Lopez e Thauvin che dopo aver chiuso un triangolo, ha crossato alla perfezione per Ocampos che scattato alla perfezione sul filo del fuorigioco ha insaccato da distanza ravvcinata con un tocco volante. La reazione dei baschi è immediata ed arriva già al 6' quando Aduriz è penetrato in area di rigore accentrandosi dalla destra e tentando un potente diagonale rasoterra da posizione defilata che Mandanda è riuscito a respingere con un intervento coi piedi. Al 14' arriva anche il raddoppio che nasce da un incredibile errore di Etxeita che dalla sinistra ha completamente sbagliato il rinvio servendo cosi involontariamente al centro dell'area Payet che dopo aver controllato, ha segnato con un gran tiro al volo che non ha lasciato scampo a Herrerin. Al 17' la perfetta verticalizzazione di Payet ha liberato in area di rigore Germain che presentatosi a tu per tu con Herrerin si è visto respingere dall'estremo difensore un tiro rasoterra. Non passa nemmeno un minuto e ancora una Etxeita commette un clamoroso errore sbagliando il retropassaggio verso il proprio portiere e servendo di fatto Germain il cui tocco di prima intenzione è stato respinto dalla disperata uscita di Herrerin. Al 23' ancora OM vicino al tris con Thauvin che, dopo aver ricevuto palla sulla destra, si è accentrato tentando un tiro che è uscito di non molto dal lontano incrocio dei pali. La partita cala nettamente d'intensità e così non succede più nulla fino al 40' quando sul cross di Thauvin, Germain ha tentato un colpo di testa da distanza ravvicinata ma il suo tentativo è stato respinto dalla tempestiva uscita di Herrerin. Al 46' arriva però l'episodio che cambia l'inerzia del match quando un cross dalla destra è stato respinto malamente dalla retroguardia francese che ha così permesso a Aduriz di calciare a colpo sicuro da distanza ravvicinata ma il suo tentativo è stato respinto da Rami col corpo non secondo il direttore di gara che ha visto un tocco di mano concedendo così un calcio di rigore apparso tutt'altro che netto. Dagli undici metri si è presentato il capocannoniere della competizione Aduric che con un morbido tocco centrale ha segnato il gol del 2 a 1 tra le infuocate proteste dei padroni di casa.

LA RIPRESA

Il secondo tempo è iniziato senza sostituzioni, i due allenatori hanno pertanto deciso di dar fiducia ai ventidue protagonisti che hanno dato vita ai primi quarantacinque minuti di gioco. La ripresa si apre con ritmi più blandi e così non succede nulla fino al 58' quando il Marsiglia trova il gol del tris: stupendo triangolo volante tra Thauvin e Payet il cui cross dalla destra ha trovato al centro l'area Ocampos che, dopo aver anticipato ancora una volta De Marcos, ha segnato con un bel tiro di prima intenzione che non ha lasciato scampo a Herrerin che non è riuscito a bloccare la sfera. Al 60' su una punizione calciata dalla trequarti da Payet, Germain ha colpito di testa sfiorando il palo lontano della porta basca. Al 62' mister Garcia è stato costretto ad effettuare il primo cambio col quale ha fatto uscire l'infortunato Thauvin il cui posto è stato preso da Njie. Proprio il neo-entrato Njie ha subito sfiorato la rete al 66' con un bel tiro di sinistro tentato dal limite dell'area che il portiere ospite è riuscito a respingere con un bell'intervento in tuffo. Al 69' sostituzione per mister Ziganda che getta nella mischia Lekue al posto di Balenziaga. Un minuto dopo al 70' ci prova Lopez da fuori area con un preciso diagonale rasoterra che l'estremo difensore basco è riuscito a bloccare in tuffo. Al 71' e al 78' altre sostituzioni con Anguissa e Vesga che hanno preso il posto di Germain e Raul Garcia. All'83' sale in cattedra ancora una volta Payet che, dopo essersi liberato sulla trequarti, ha liberato Ocampos in area di rigore che è riuscito a superare Herrerin con un bel tocco morbido che Etxeira è però riuscito ad allontanare con un provvidenziale intervento in scivolata. Prima della conclusione c'è solamente il tempo per assistere all'ultima sostituzione con la quale Sarr ha rilevato Lopez. Dopo quattro minuti di recupero ed un gol giustamente annullato per fuorigioco a Njie, si è così conclusa questa sfida che rimanda il verdetto alla prossima settimana quando i baschi cercheranno una rimonta che i francesi dovranno evitare disputando una partita di qualità come quella di stasera.

