Video/ Sporting Plzen (2-0): highlights e gol della partita (Europa league, andata ottavi)

Video Sporting Plzen (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita di Europa league. Bastala doppietta di Montero per i padroni di casa a Lisbona.

09 marzo 2018 Marco Guido

Video Sporting Plzen (LaPresse)

Lo Sporting Lisbona vince trascinata dal suo centravanti Montero che con due reti ha regalato la vittoria per 2 a 0 contro il Viktoria Plzen che dovrà quindi cercare una complicatissima rimonta la prossima settimana davanti ai propri sostenitori. Iniziano meglio i padroni di casa che riescono a prendere il controllo del gioco sfiorando il gol al 7' quando sul cross teso effettuato dalla sinistra da Acuna, Martins appostato sul secondo palo è riuscito ad anticipare Limbersky mettendo però fuori da distanza ravvicinata. Al 22' Sporting vicinissimo al vantaggio con Acuna il cui tentativo a giro da fuori area è uscito sopra la traversa dopo aver colpito la parte superiore della traversa. Al 29' continuano i lusitani ad attaccare e a sfiorare il vantaggio questa volta con Montero il cui tiro a giro da fuori area è stato controllato centralmente da Hruska. Al 40' ancora Montero protagonista con una verticalizzazione per Bruno Fernandes il cui potente tiro tentato da dentro l'area di rigore, è uscito dallo specchio di non molto. Proprio al 46' arriva però il meritato vantaggio dello Sporting che nasce da un invenzione di Coentrao che riesce a crossare con una rovesciata che Montero trasforma in gol con una stupenda conclusione al volo che non ha lasciato scampo all'estremo difensore ceco. E così si è andati negli spogliatoi sul punteggio di 1 a 0, decide la rete di Montero.

LA RIPRESA

Il secondo tempo è iniziato senza sostituzioni, i due allenatori hanno pertanto deciso di dar fiducia ai ventidue protagonisti che hanno dato vita ai primi quarantacinque minuti di gioco. Al 49' arriva subito il raddoppio che nasce da un gran recupero palla di Bruno Fernandes che ha poi servito in profondità Montero che egoisticamente non ha chiuso il triangolo servendo il liberissimo ex Sampdoria ma ha fatto meglio segnando con un bel tiro di sinistro che non ha lasciato scampo a Hruska. Al 57' Jorge Jesus decide di coprirsi un pò facendo uscire Acuna ed inserendo al suo posto Battaglia. Al 63' arriva anche la prima sostituzione per i cechi che mandano in campo Chory al posto di Petrzeta. Al 65' Bruno Fernandes riesce a sgusciare sulla destra da dove fa partire un preciso cross per Ruiz, la cui deviazione volante da distanza ravvicinata è stata respinta istintivamente da Hruska. Al 68' Bruno Fernandes viene lanciato in campo aperto, il suo potente tiro a colpo sicuro è stato deviato oltre la traversa da un prodigioso intervento del portiere ospite. Al 75' altro cambio per il Viktoria Plzen che hanno inserito Kovarik al posto del deludente Kolar; al 78' Bruno Cesar ha rilevato Ruiz. Gli ospiti ci credono e provano a spingere soprattutto con le forze fresche come quelle di Kovarik che all'82' crossa alla perfezione dalla destra trovando al centro dell'area Krmencik il cui colpo di testa è uscito dopo aver sfiorato il palo a Rui Patricio ampiamente battuto. All'84' ultimi cambi per entrambe le squadre che hanno mandato in campo rispettivamente Ruben Ribeiro e Cermak al posto di Coentrao e Zeman. Prima della conclusione c'è ancora il tempo per assistere ad una clamorosa occasione sprecata dai padroni di casa: perfetto contropiede di Ruben Ribeiro che premia l'inserito di Mathieu il cui tiro a tu per tu con Hruska è stato respinto con un intervento d'istinto dal portiere ceco. Dopo quattro minuti di recupero si è così concluso l'incontro che regala un certo vantaggio allo Sporting che comunque dovrà cercare la rete in Repubblica Ceca per evitare di riaprire il discorso qualificazione contro una squadra che questa sera nella seconda metà della ripresa ha sfiorato la rete.

CLICCA QUI PER IL VIDEO SPORTING PLZEN (2-0): HIGHLIGHTS E GOL (da uefa.com)

