Alvino attacca il Sassuolo/ "Schiavo della Juventus, anche se il Napoli ha le sue colpe"

01 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Nonostante il Sassuolo abbia perso contro la Juventus 7-0 e in rosa abbia diversi calciatori prestati dai bianconeri questo non vuol dire che voglia favorire i bianconeri e soprattutto non vieta ai neroverdi di incappare in una serata decisamente positiva contro il Napoli. A pensarla in maniera diversa è Carlo Alvino che non va per la leggera e attacca senza mezze misure proprio i bianconeri e i neroverdi. Il giornalista a Tv Luna sottolinea: "Il Sassuolo ha fatto lo schiavo della Juventus. I bianconeri comandano e i neroverdi rispondono ai loro padroni. La Juventus ha fatto in modo che il Sassuolo giocasse la partita della vita. Questo è l'anticalcio, quando il padrone chiama il servo risponde". Parole veramente pesanti che potrebbero portare anche a delle conseguenze perché di certo non faranno piacere né alla Juventus e né tantomeno il Sassuolo che ha avuto la ''colpa'' di fare solo il suo dovere e cioè scendere in campo concentrato per giocare una grande partita.

LO SCIVOLONE DEL MAPEI

Il Napoli si ferma ancora e non perde nuovamente i punti che aveva rosicchiato alla Juventus prima della pausa. Agli azzurri il pareggio contro il Sassuolo va strettissimo, anche se il campo ha detto ben altro e cioè che sicuramente a meritare di più sarebbero stati i neroverdi. La squadra di Beppe Iachini era passata in vantaggio grazie a una rete proprio di Matteo Politano, obiettivo di calciomercato degli azzurri a gennaio, ma poi avevano fallito il colpo del ko sfiorando diverse volte il 2-0 e subendo il pareggio nella ripresa a causa di un autogol di Rogerio. Nonostante l'arrembaggio finale il risultato non è cambiato e gli azzurri sono usciti con un pareggio diventato ancora più grave poche ore dopo. La Juventus non si è fatta lasciare l'occasione di scappare in classifica, grazie a una vittoria sontuosa contro il Milan, nonostante un inizio di ripresa anche abbastanza complicata. Uno stop che potrebbe essere decisivo nella corsa allo Scudetto.

