Chelsea Tottenham/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

01 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Chelsea Tottenham sarà una partita valida per la trentunesima giornata della Premier League inglese 2017-2018, questo pomeriggio alle ore 17.00 italiane (le 16.00 locali) allo stadio Stamford Bridge di Londra. Si tratta di un derby londinese sempre molto sentito, che renderà molto calda la Pasqua del calcio inglese, anche perché in palio potrebbe esserci un posto nella prossima edizione della prossima Champions League, che in Inghilterra naturalmente è riservato alle prime quattro classificate del campionato, senza più il problema dei preliminari per la quarta, come d’altronde anche in Italia. La classifica parla chiaro: il Tottenham è proprio quarto con 61 punti, il Chelsea invece è quinto a quota 56.

Facile dunque capire l’importanza della posta in palio, soprattutto per la squadra di Antonio Conte che potrebbe essere all’ultima spiaggia: scivolare a otto punti di distacco dal Tottenham sarebbe infatti un colpo durissimo alle ambizioni del Chelsea di partecipare alla Champions League nella prossima stagione e potrebbe essere il capolinea dell’avventura a Londra del tecnico pugliese, per il quale potrebbe a quel punto prendere sempre più corpo l’ipotesi di un ritorno in Nazionale. Tutte ipotesi che andranno valutate dopo questa partita: una vittoria infatti rimetterebbe i Blues in scia agli Spurs di Mauricio Pochettino.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Chelsea Tottenham sarà trasmessa in diretta tv dalla televisione satellitari che detiene i diritti per trasmettere la Premier League in Italia: grande appuntamento per gli abbonati nel pomeriggio di Pasqua, quindi la copertura sarà eccellente essendo il match visibile su Sky Sport Mix, Sky Sport 1 e Sky Sport 3, oppure anche in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go per chi non potesse mettersi davanti a un televisore.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA TOTTENHAM

Per quanto riguarda le formazioni che scenderanno in campo a Stamford Bridge, il Chelsea dovrebbe puntare sul modulo 3-4-2-1. In porta Courtois, che dovrebbe essere protetto da una retroguardia a tre con Rudiger, Azpilicueta e Christensen. A centrocampo potremmo vedere la coppia centrale con Bakayoko e Kanté, mentre come esterno destro potrebbe agire Moses e sulla fascia mancina ecco Marcos Alonso. Infine il ricco tridente d’attacco, che dovrebbe vedere in azione Hazard e Willian alle spalle della prima punta che sarà Morata. Per il Tottenham naturalmente la notizia principale è l’assenza di Kane, dunque possiamo ipotizzare Son come punto di riferimento offensivo nel 4-2-3-1, davanti al terzetto formato da Lucas, Alli ed Eriksen. In mediana possiamo prevedere Sissoko e Dier, mentre in difesa i probabili titolari saranno Lloris in porta, Aurier terzino destro, Alderweireld e Vertonghen centrali, Davies a sinistra.

PRONOSTICO E QUOTE

Parlando infine delle quote dei bookmakers, si può dire che il Chelsea è favorito, anche se naturalmente il Tottenham sarà avversario ostico e il pronostico si annuncia aperto. Antonio Conte è comunque favorito e la Snai quota un successo del Chelsea (segno 1) a 2,30 volte l'eventuale cifra giocata, mentre un successo degli Spurs (segno 2) è proposto a 3,20 volte la scommessa che si dovesse decidere di giocare, a dimostrazione che anche il Tottenham può sperare. Quota più alta di tutte per il pareggio, anche se di pochissimo: la Snai paga 3,30 volte la scommessa effettuata sul segno X.

