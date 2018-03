Giro delle Fiandre 2018/ Streaming video e diretta tv: percorso, orario e vincitore (ciclismo, oggi 1 aprile)

Diretta Giro delle Fiandre 2018 streaming video e tv: percorso, orari e vincitore della grande classica belga di ciclismo con 18 Muri, possibili favoriti e debutto di Nibali (oggi 1 aprile)

01 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Giro delle Fiandre: ci sarà il debutto di Nibali - da Facebook

Oggi si disputa il Giro delle Fiandre 2018, edizione numero 102 della grande classica belga di ciclismo. Sarà una Pasqua speciale, perché speciale è l’appuntamento con la Ronde (Giro in fiammingo): nata nel 1913, è la corsa che nelle Fiandre fa scendere sulle strade milioni di persone, il simbolo migliore della grandissima passione del popolo belga per il ciclismo, che ha superato anche due guerre mondiali (in particolare la Seconda, durante la quale il Giro delle Fiandre non saltò nemmeno una edizione). Questa è in assoluto la gara più ambita dai padroni di casa e naturalmente ha un grande fascino anche sugli stranieri, perché chi vince il Fiandre entra nella storia del ciclismo. Sono ben 69 i successi dei padroni di casa nelle prime 101 edizioni: nell'albo d'oro spiccano però anche i tre successi di Fiorenzo Magni e Fabian Cancellara, i due stranieri migliori di tutti i tempi al Fiandre, che in totale i ciclisti italiani hanno vinto per dieci volte, l'ultima con Alessandro Ballan nel 2007.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GIRO DELLE FIANDRE 2018

Per seguire il Giro delle Fiandre 2018 ci sarà una lunga diretta tv, che avrà inizio già alle ore 10.15 su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky), poi dalle ore 14.35 la linea passerà a Rai Tre, sempre con la telecronaca di Francesco Pancani e il commento tecnico di Silvio Martinello. Diretta disponibile a partire dalle ore 10.15 anche su Eurosport, il canale visibile sia agli abbonati Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium e che seguirà la Ronde in modo integrale. Per chi invece non potesse mettersi davanti a un televisore in questa lunga domenica di ciclismo, ricordiamo anche la possibilità di seguire il Giro delle Fiandre in diretta streaming video sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it) oppure - per gli abbonati - tramite i servizi offerti da Eurosport Player, Sky Go e Premium Play. Infine i social network, dove segnaliamo in particolare la pagina Facebook ufficiale Ronde van Vlaanderen e il profilo Twitter ufficiale @RondeVlaanderen.

GIRO DELLE FIANDRE 2018: PERCORSO E PROTAGONISTI

I corridori dovranno affrontare in questo Giro delle Fiandre 2018 un percorso di 267 km caratterizzati da ben 18 Muri, di cui la maggioranza lastricati in pavé (ci saranno inoltre cinque tratti pianeggianti in pavé): andiamo con ordine e cominciamo dalla partenza che avrà luogo anche quest'anno da Anversa, alle ore 10.30. Una decisione che l’anno scorso aveva fatto la storia, perché mai in precedenza si era partiti da quella che è la più grande città delle Fiandre ma che non fa parte della storica Contea delle Fiandre, alla quale invece appartengono Gand, Sint-Niklaas e Bruges, cioè le tre città che si erano in passato alternate come sede della partenza: ci dilunghiamo perché la scelta in Belgio aveva fatto discutere molto 12 mesi fa. I primi 110 km sono i più facile, poi ecco il primo Muro, l'Oude Kwaremont. Da quel momento in poi ci sarà ben poco respiro. A poco meno di 100 chilometri dall’arrivo ci sarà il leggendario Muro di Grammont, anch’esso una novità dell’anno scorso, quando era stato giustamente reintrodotto dopo alcuni anni d’assenza: va citato anche se siamo troppo lontani dall'arrivo per essere già alla fase decisiva. Dopo un secondo passaggio sull'Oude Kwaremont ecco il Paterberg, soli 400 metri ma con pendenza media che sfiora il 13% e punte addirittura attorno al 20%. Negli ultimi 50 chilometri ci sarà una sequenza di muri brutale con Koppenberg - che vanta pendenze molto simili al Paterberg -, Steenbeekdries, Taaienberg, Kruisberg, di nuovo Oude Kwaremont ed infine il secondo ed ultimo passaggio sul Paterberg, quando mancheranno solo 13 chilometri al traguardo di Oudenaarde, località d'arrivo a partire dall'edizione 2012, quando il Muro di Grammont era uscito dal percorso. Le difficoltà non mancano mai: oltre alle pendenze micidiali, bisogna fare i conti con la pavimentazione che spesso è lastricata ma anche con le ridotte dimensioni di queste stradine. Spesso riuscire ad affrontare i Muri decisivi davanti fa la differenza fra la vittoria e la sconfitta.

Tra i protagonisti citiamo innanzitutto i vincitori delle ultime tre edizioni, cioè il norvegese Alexander Kristoff, lo slovacco Peter Sagan e il belga Philippe Gilbert: in particolare è atteso il campione del Mondo slovacco, che con i Monumenti ha qualche problema avendo vinto solo il Fiandre, dunque vorrà andare a caccia del bis nella Ronde. I padroni di casa l’anno scorso sono stati esaltati dal vallone Gilbert, autore di una memorabile fuga d’altri tempi, che è entrata nella storia del Fiandre. Di solito però sono i fiamminghi a fare meglio sui Muri di casa bisogna fare almeno tre nomi: Tiesj Benoit potrebbe essere il giovane emergente; Sep Vanmarcke è sempre fra i più forti nelle classiche del Nord; su tutti però Greg Van Avermaet, perché al campione olimpico della Bmc praticamente manca solamente il Fiandre e certamente proverà in ogni modo a vincerlo. Tra gli italiani, naturalmente possiamo citare Gianni Moscon e Matteo Trentin, ma in primo piano ci sarà la presenza di Vincenzo Nibali, che dopo avere vinto la Samremo con un’azione che entrerà nella leggenda, oggi sarà per la prima volta al via del Fiandre. Difficile dire se potrà subito essere protagonista della Ronde, ma di certo se ne avrà la possibilità ci farà divertire ed emozionare.

