Juventus, Allegri/ "Con il Milan partita seria, vittoria importante ma campionato ancora lungo”

Juventus, parla Allegri: "Con il Milan partita seria, vittoria importante ma campionato ancora lungo”. Le parole del Conte Max dopo il bel successo dei bianconeri contro il Diavolo

Massimiliano Allegri, allenatore Juventus - LaPresse

E’ soddisfatto, come non poteva essere altrimenti, Massimiliano Allegri. Del resto la sua Juventus ha battuto il Milan all’Allianz Stadium, e in virtù del pareggio del Napoli a Sassuolo, si è riportata a più quattro punti di vantaggio. «Complimenti ai ragazzi – le parole del Conte Max al triplice fischio finale, riportate dall’agenzia Ansa - il Milan era in ottima condizione e non era facile. Hanno fatto una partita seria». Una Juventus che torna a conquistare i tre punti dopo il passo falso con la Spal dello scorso weekend, tra l’altro, contro una squadra, quella rossonera, che ieri ha dimostrato di essere fra le più interessanti del campionato: «Il Milan che ha dimostrato di essere una buona squadra – ha proseguito il Conte Max - siamo andati in vantaggio, poi abbiamo calato il ritmo e siamo andati un po' in difficoltà, ma abbiamo mantenuto la calma e abbiamo trovato il nuovo vantaggio che poi ci ha portato alla vittoria».

“TENIAMO ALTA LA CONCENTRAZIONE”

Come dicevamo, Juventus di nuovo a più quattro del Napoli, ma il campionato è tutt’altro che in archivio. E’ vero anche però che… «Stiamo cominciando la discesa verso la fase finale della stagione – ha proseguito Allegri nel post-gara - e dobbiamo mantenere alta la concentrazione. Vogliamo arrivare in fondo in tutti gli obiettivi e per farlo dovremo farci trovare pronti». E per mantenerla alta, Allegri usa queste parole: «Quota scudetto a 99 punti? Dobbiamo vincere almeno sette partite delle otto che mancano. Per ora, i punti che abbiamo non bastano nemmeno per arrivare in Champions, perché da sotto stanno salendo tutti». Una Juventus che ancora una volta si dimostra la squadra più forte del campionato, capace di essere ad aprile al primo posto in campionato con un buon margine sulla seconda (e lo scontro diretto col Napoli si giocherà a Torino), di essere ai quarti di finale di Champions League, e infine, in finale di Coppa Italia: l’ennesima stagione ad altissimo livello per Allegri e i bianconeri.

© Riproduzione Riservata.