Milan, Gattuso/ Tony Damascelli lo elegge ct: "Ha il carattere giusto per la nazionale!"

Milan, Gattuso: Tony Damascelli lo elegge a commissario tecnico della Nazionale. Il rossonero esce a testa altissima dalla sfida persa per 3-1 all'Allianz Stadium contro la Juventus.

01 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Milan, Gattuso - La Presse

Il Milan sta crescendo e la sconfitta di ieri contro la Juventus ne è paradossalmente una conferma. C'è chi poi per Gennaro Gattuso vede addirittura nel breve un futuro da commissario tecnico della nazionale. Tony Damascelli ha parlato a Il Giornale, sottolineando: "Vedrei benissimo Gennaro Gattuso alla guida della nazionale. Ha sangue e testa giuste per mettere a posto un gruppo sbiadito come quello azzurro, lo ha già fatto al Milan. Il casting dei nomi per la nazionale però al momento vede nomi e cognomi diversi in primo piano. I Don Abbondio federali non hanno voglia di passare alla storia, preferiscono alla cronaca". Difficile pensare a un Gennaro Gattuso ct anche perché si va verso un ballottaggio tra Carlo Ancelotti e Claudio Ranieri. Difficile poi pensare che dopo questa splendida seconda parte di stagione il Milan si lasci scappare quello che potrebbe essere l'allenatore del definitivo rilancio in Serie A e in Europa.

A TESTA ALTA ALLO STADIUM

Gennaro Gattuso esce da Juventus Milan a testa altissima anche se all'Allianz Stadium ha incassato un brutto 3-1 contro la squadra di Massimiliano Allegri. Il tecnico rossonero ha giocato alla pari con i sei volte campioni d'Italia, mettendoli anche in difficoltà tanto che per una parte della ripresa si è pensato che la sua squadra potesse vincere la partita. Quella traversa di Hakan Calhanoglu ha però solo illuso il popolo di fede milanista, colpito nel finale prima di Juan Cuadrado e poi da Sami Khedira contro una Juventus troppo più forte nelle individualità. Ora servirà un'impresa per centrare il quarto posto, ma mercoledì c'è già la possibilità di rifarsi con il derby di recupero contro l'Inter che si disputerà mercoledì sera. Un'eventuale vittoria regalerebbe sicuramente carica a un ambiente che comunque è soddisfatto da questa straordinaria seconda parte di stagione.

© Riproduzione Riservata.