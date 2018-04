Modena-Civitanova / Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Serie A1 play off gara 2)

Diretta Modena-Civitanova: info streaming video e tv. Si accende oggi gara 2 delle semifinali dei play off scudetto: il Pala Panini trascinerà alla vittoria l'Azimut?.

01 aprile 2018 Michela Colombo

La formazione di Modena (da Twitter ufficiale)

Modena-Civitanova, diretta dagli arbitri Stefano Cesare e Giorgio Gnani, è la partita di volley in programma oggi domenica 1 aprile al Pala Panini: fischio d’inizio fissato per le ore 18.00. Si accende nel giorno di Pasqua la tanto attesa gara 2 delle semifinale dei play off scudetto della Serie A1: un ottimo regalo per tutti i grandi appassionati di volley, che non vedono l’ora di vedere in campo due delle formazioni più forti del campionato italiano e non solo. La sfida si annuncia ovviamente accesa anche se non decisiva: nella parte del tabellone dei play off scudetto delle semifinali si gioca infatti al meglio delle 5 gare e non delle 3 come avvenuto ai quarti. Ovviamente un successo oggi al Pala Panini potrebbe significare moltissimo, specie per la Lube che si è già portata avanti nella serie per 1-0 con il successo di gara 1.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che la partita tra Modena e Civitanova sarà visibile in diretta tv, sulla tv nazionale e per la precisione sul canale Raisport + che da anni segue la grande pallavolo italiana. Appuntamento quindi alle ore 18.00 al canale numero 57 del digitale terrestre. Non dimentichiamo poi che la sfida sarà visibile anche in diretta streaming video tramite il portale gratuito raiplay.it

CHE E' SUCCESSO IN GARA 1

Come possiamo ben immaginare quando due club come Modena e Civitanova si sfidano, specie in un contesto così delicato come sono le semifinali per i play off dello scudetto di Superlega, fare un pronostico è impossibile. In questo particolare momento che sono i play off, il valore dei singoli, lo storico, il palmares e lo stato di forma potrebbero infatti contare solo a fino a un certo punto, mentre il peso degli episodi è ben elevato. Anche quanto ci può dire gara 1, giocata solo pochi giorni fa non ci aiuta più di tanto: se la Lube ha infatti trovato il successo casalingo va anche detto che questo è arrivato solo al tie break e il fattore Pala Panini è potrebbe risultare molto pesante oggi, specie per far ritrovare la giusta concentrazione in casa gialloblu, apparsa condizionata pochi giorni fa. Il primo scontro diretto in semifinale tra Modena e Civitanova è poi durato ben due ore abbondanti e ovviamente il ritmo è stato più che serrato, con ampi spazi di equilibrio. I parziali segnati in gara 1 tra Civitanova e Modena sono di 25-22, 21-25, 25-16, 21-25 e 15-13: non si è mai andati oltre al solito punteggio, segno quindi che al momento entrambe le compagini possono ancora mettere in campo qualcosa in più. Staremo a vedere che succederà oggi.

