Video/ Lazio Benevento (6-2): highlights e gol della partita (Serie A 30^ giornata)

01 aprile 2018 Stefano Belli

Sarà una Pasqua serena in casa Lazio: la formazione di Simone Inzaghi travolge il Benevento per 6 a 2 e riprende a correre in campionato in vista dell’andata dei quarti di Europa League contro il RB Salisburgo in programma giovedì prossimo. All’Olimpico c’erano tutti i presupposti per un pomeriggio di festa in casa Lazio con l’espulsione del portiere Puggioni che ha lasciato i suoi in dieci già al 7’ del primo tempo per aver toccato il pallone con la mano fuori dall’area di rigore nel tentativo di fermare Immobile lanciato a rete. Proprio il numero 17 biancoceleste aveva sbloccato la contesa firmando il suo 25^ gol in campionato ma i sanniti, nonostante l’uomo in meno, hanno saputo immediatamente pareggiare i conti con la punizione magistrale di Cataldi che beffa Strakosha e realizza così il classico gol dell’ex. Ai giocatori del Benevento non sembra quasi vero di aver raddrizzato un match nato sotto i peggiori auspici e una volta ritrovato l’insperato pari saggiamente gli uomini di De Zerbi parcheggiano i pullman davanti alla porta di Brignoli (che nel frattempo è entrato al posto di Iemmello) e annullano l’inferiorità numerica neutralizzando ogni offensiva dei capitolini che non riescono a sfruttare l’uomo in più, facendo una fatica inaspettata a esprimere gioco contro il fanalino di coda della Serie A praticamente già rassegnato alla retrocessione (solamente la matematica tiene ancora in gioco gli stregoni).

SINTESI SECONDO TEMPO

A inizio ripresa Simone Inzaghi tenta di cambiare le carte in tavola inserendo Caicedo al posto di Bastos con Patric che arretra in difesa per ristabilire la linea a tre assieme a Luiz Felipe e De Vrij. In un primo momento si rivela una mossa sciagurata, poiché l’attaccante ecuadoregno si divora un gol praticamente già fatto e Patric si perde Lombardi che inventa l’assist per il momentaneo 2 a 1 di Guilherme che ammutolisce l’Olimpico. Si prospetta una figuraccia memorabile per la compagine di Simone Inzaghi che a un passo dallo psicodramma invece reagisce di veemenza e nel giro di 8 minuti, dal 60’ al 68’, salva la Pasqua con i gol proprio di Caicedo che si fa perdonare per l’errore precedente, di De Vrij che su calcio d’angolo trova l’incornata vincente, e di Immobile che fa doppietta grazie al regalo di Brignoli che sbaglia il rinvio e consegna il pallone all’attaccante avversario. Benevento KO, nel finale la Lazio passa altre due volte con l’ennesima perla di Lucas Leiva (che ultimamente ha preso il vizio del gol) e il rigore trasformato da Luis Alberto e concesso da Calvarese che ha punito il fallo in area di Djimsiti ai danni di Nani. Festa grande in casa Lazio che ritrova la vittoria dopo tre giornate di digiuno in campionato e tiene il passo dell’Inter (che deve ancora recuperare il derby di Milano), per i sanniti è la sconfitta numero 25: solamente l’aritmetica mantiene in Serie A gli stregoni.

LE DICHIARAZIONI

Le parole di Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ai microfoni di Sky Sport: “Avevo messo in guardia i ragazzi che non sarebbe stata una partita facile, avevamo tutto da perdere, il Benevento è venuto qui per giocarsela ma ero fiudicoso perché la squadra è rimasta lucida anche sull’1-2, non si è fatta prendere dal panico e alla distanza ha nettamente prevalso. La Lazio può giocare in tutte le maniere, di certo la superiorità numerica ci ha dato una mano. Quest’anno essendo impegnati su tre fronti non abbiamo il tempo di allenarci molto e sperimentare soluzioni alternative, cosa che invece facevamo lo scorso anno quando giocavamo una sola partita a settimana. Milinkovic-Savic veniva da un infortunio, si è allenato poco in questi giorni e non ho voluto rischiarlo avendo la possibilità di scegliere, il serbo sarà sicuramente arruolabile in giovedì per l’Europa League”.

LAZIO BENEVENTO, GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA: IL VIDEO

