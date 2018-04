Video/ Sassuolo Napoli (1-1): highlights e gol della partita (Serie A 30^ giornata)

Video Sassuolo Napoli (1-1): highlights e gol della partita di Serie A per la 30^ giornata. Le immagini salienti del match fra le squadre di Iachini e Sarri

01 aprile 2018 Umberto Tessier

Video Sassuolo Napoli (LaPresse)

Il Sassuolo frena il Napoli grazie a Politano nella prima frazione, l'autorete di Rogeiro è un contentino per la compagine guidata da Maurizio Sarri che ha sbagliato davvero tanto. Andiamo ad analizzare il match sotto l'aspetto dei numeri. Possesso palla nettamente a favore del Napoli, 65% contro il 35% degli emiliani. Due le parate decisive di Consigli, grandissimo protagonista del match. Sono cinque invece i tiri totali delle due compagini in porta, ma il Napoli ha trovato il gol solo su autogol. Insigne e Milik hanno tirato in porta due volte creando anche tre occasioni da gol. Koulibaly ha recuperato cinque palloni mentre Politano ha perso la palla per nove volte. Partita zeppa di errori che in termini di occasioni premia il Napoli. L'imprecisione degli attaccanti di Sarri ha condannato la compagine partenopea.

LE DICHIARAZIONI

L'allenatore del Sassuolo Giuseppe Iachini, intervistato da Sky Sport, ha commentato il pareggio col Napoli, queste le dichiarazioni raccolte da tuttomercatoweb: "I ragazzi sono stati davvero bravi oggi. Avremmo potuto trovare anche il 2-0. Peccato per l'autogol. Siamo dispiaciuti perché Rogerio ha fatto una grande partita ed è stato penalizzato nell'episodio singolo. C'è un pizzico di rammarico, avevamo l'opportunità di portare a casa i tre punti, ma guardiamo già alla prossima gara. Salvezza? Possiamo raggiungerla grazie alle nostre armi: disponibilità, spirito di sacrificio e voglia di fare. Nonostante le ultime sconfitte, abbiamo quasi sempre offerto delle buone prestazioni, non riuscendo a prendere punti a causa della scarsa precisione. La strada però è quella giusta". Maurizio Sarri, tecnico del Napoli, ha analizzato il pareggio in casa del Sassuolo ai microfoni di SkySport: "Abbiamo sofferto perché siamo andati in svantaggio in maniera strana, dopo alcune situazioni favorevoli. E' stato problematico dare ritmo contro un Sassuolo che ha puntato a portare a casa il risultato. Poca qualità in attacco? Abbiamo creato molto anche oggi. E' un momento in cui sfruttiamo una percentuale ridotta delle palle gol che creiamo. Ci sono momento che con lo stesso numero di occasioni facevamo sei gol. Abbiamo sbagliato molto di più a livello tecnico del solito. Milik? Sta mettendo minuti nelle gambe e oggi è stato pericolosissimo. Per noi è una soluzione importante. Dobbiamo lavorare per portarlo ad un minutaggio maggiore. Lo scontro diretto con la Juve decisivo per lo scudetto? Noi vogliamo raggiungere gli 87 punti che è il record del Napoli di tutti i tempi. Oggi dispiace aver perso due punti per questo motivo".

SASSUOLO NAPOLI, GOL E HIGHLIGHTS: IL VIDEO DELLA PARTITA

