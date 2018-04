ILARIA D'AMICO GAFFE CON SARRI / Video, "Quello non sono io, ma un tifoso deceduto in una trasferta"

Ilaria D'Amico gaffe con Sarri, video: alla fine di Napoli Chievo la giornalista di Sky Sport confonde il tecnico degli azzurri con un tifoso del club scomparso in una trasferta.

10 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Ilaria D'Amico gaffe con Sarri, video

La gaffe di Ilaria D'Amico con Maurizio Sarri alla fine di Napoli Chievo ha avuto un lungo seguito sui social network, tanto da far diventare il video virale. Sono però arrivate immediatamente le scuse da parte della redazione di Sky Sport, ha infatti parlato il direttore Federico Ferri che ha voluto sottolineare: "La bandiera esposta al San Paolo vicina a quella di Diego Maradona rappresenta l'immagine di un grande tifoso della curva B del Napoli, Pasquale D'Angelo, che è deceduto tre anni fa a Mosca. Non è Maurizio Sarri. A Sky Calcio Show abbiamo sbagliato e chiedo scusa a chi si è sentito toccato". Rettifica dovuta anche se il caso non si pone proprio perché è evidente che non ci fosse nessuna volontà sotto, ma semplicemente un errore dettato dall'incredibile somiglianza tra il tifoso in questione e il tecnico azzurro Maurizio Sarri.

LA GAFFE A SKY

Alla fine di Napoli Chievo c'è grande euforia da parte dei tifosi azzurri che in pochi minuti hanno visto il divario dalla testa della classifica diminuire da 7 a 4 punti grazie alle reti di Akradiusz Milik e Amadou Diawara. Maurizio Sarri si presenta ai microfoni di Sky Sport sorridente e Ilara D'Amico da studio lo pungola su quello che per lui dovrebbe essere secondo la giornalista motivo di vanto: "Che effetto fa Mister Sarri vedere la sua immagine in curva al fianco di quella di Diego Maradona". Si riferisce a un grande striscione apparso tra la tifoseria del Napoli, ma sul quale è lo stesso Maurizio Sarri a puntualizzare: "Mi scusi, ma non è una bandiera dedicata a me, ma a un tifoso che è morto durante una trasferta che un po' mi somiglia". Gaffe sicuramente non volontaria ma che crea un attimo di silenzio in studio prima che si possa andare avanti con le domande all'allenatore della squadra campana.

