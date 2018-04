INFORTUNIO ROMAGNOLI/ Lesione alla coscia sinistra e due settimane di stop: salta Milan Napoli

Infortunio Romagnoli, lesione alla coscia sinistra e due settimane di stop. Salterà la gara Milan Napoli, ma è al lavoro per tornare in campo in vista della finale di Coppa Italia.

10 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Infortunio Romagnoli - La Presse

L'infortunio di Alessio Romagnoli complica tremendamente la vita a Gennaro Gattuso che domenica in Milan Napoli già avrebbe avuto a che fare con la squalifica di Leonardo Bonucci. C'è da reinventare quindi un intero reparto con Mateo Musacchio che dovrebbe partire titolare. Il difensore argentino ben ha figurato nella gara contro il Sassuolo e dovrebbe quindi occupare il centro-sinistra della linea a quattro di difesa. Probabile che al suo fianco venga schierato Cristian Zapata che era rimasto fuori nella gara di due giorni fa. Difficile pensare che Gennaro Gattuso decida di cambiare assetto anche se non è da escludere l'impiego di Rodriguez da terzo a destra in una difesa a tre, con l'inserimento di Borini sulla corsia in mezzo al campo. I rossoneri hanno comunque una settimana per prepararsi alla sfida contro la squadra di Maurizio Sarri visto che non sono impegnati nelle coppe europee.

LESIONE ALLA COSCIA SINISTRA, DUE SETTIMANE DI KO

È arrivato il duro responso degli esami strumentali effettuati ad Alessio Romagnoli infortunatosi nella gara di domenica sera contro il Sassuolo. Un problema che si era presentato proprio nei primi minuti del match e che aveva portato Gennaro Gattuso a sostituirlo con Mateo Musacchio. Come riporta il sito ufficiale del club meneghino il difensore centrale dovrà stare fuori almeno due settimane a causa di una lesione alla coscia sinistra. Non ci sarà dunque nella gara Milan Napoli di domenica dove Gennaro Gattuso dovrà totalmente reinventarsi la difesa vista la squalifica di Leonardo Bonucci. L'obiettivo è quello di forzare per essere in campo tra un mese esatto quando il 9 maggio si disputerà allo Stadio Olimpico di Roma la finale di Coppa Italia contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Difficile pensare che non sarà in campo in quella circostanza con i rossoneri che vogliono chiudere la stagione con la conquista di un trofeo.

