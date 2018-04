Inter, Tronchetti Provera/ "La squadra gioca bene, ma deve segnare..."

Inter, Tronchetti Provera: "La squadra gioca bene, ma deve segnare di più". Il ceo di Pirelli torna a parlare a margine della presentazione della personale di Matt Mullican.

10 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Inter, Tronchetti Provera - La Presse

Anche Marco Tronchetti Provera ha voluto dire la sua sul momento dell'Inter, intervistato a margine di un evento importante che si svolgeva oggi a Milano. Il ceo della Pirelli, main sponsor dell'Inter, era infatti al Pirelli Hangar Bicocca per la presentazione della personale di Matt Mullican. Come riportato da Ansa ha sottolineato: "L'Inter sta giocando bene a calcio in questo momento, ma deve segnare. Ha fatto una buona partita, purtroppo però non è riuscita a fare gol contro il Torino. La strada mi sembra quella giusta anche perché il miglioramento si è visto nelle ultime partite. Auguriamoci di continuare così, ma con più risultati". Un piccolo appunto che non può che arrivare immediatamente alle orecchie di Ivan Perisic e Antonio Candreva ''colpevoli'' di aver recapitato pochi palloni al terminale offensivo Mauro Icardi nella sfida dello Stadio Olimpico Grande Torino. Sarà interessante capire come avrà preso le parole di Tronchetti Provera il mister Luciano Spalletti e se in seguito a queste deciderà di apporre qualche modifica alla sua squadra.

IL MOMENTO DEI NERAZZURRI

L'Inter di Luciano Spalletti torna a scivolare e lo fa nel momento meno opportuno perché appena il giorno prima la Roma aveva perso con la Fiorentina e aperto la porta alla possibilità di sorpasso dei nerazzurri. Un ko che riporta la squadra meneghina con i piedi per terra dopo che le rotonde vittorie contro Sampdoria e Verona avevano invitato a sperare di poter agganciare la terza posizione in classifica. Con questa sconfitta inoltre la squadra nerazzurra scivola un'altra volta fuori dalla zona Champions superata dalla Lazio di Simone Inzaghi in grado di vincere 2-1 a Udine. Romane che si sfideranno però domenica in un derby ad alto tasso di emozioni che potrebbe permettere ai nerazzurri di tornare tra le prime quattro se riuscirà a superare l'Atalanta all'Atleti Azzurri d'Italia. Nel caso Roma e Lazio dovessero pareggiare con una vittoria Spalletti si porterebbe al terzo posto dietro Juventus e Napoli.

