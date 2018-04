Italia Belgio (donne)/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Italia Belgio (donne), info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live. Le azzurre sono quasi qualificate ai Mondiali, oggi l'avversaria più difficile

10 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Italia Belgio, calcio donne (Foto LaPresse)

Italia Belgio, che sarà diretta dall’arbitro ungherese Katalin Kulcsar, va in scena alle ore 18:00 di martedì 10 aprile: siamo allo stadio Paolo Mazza, e questa è per le nostre ragazze la sesta partita nel gruppo 5 delle qualificazioni ai Mondiali di calcio femminili. Lo dicevamo l’ultima volta: alla fase finale volano le squadre che vincono il girone, mentre le migliori quattro dovranno disputare un playoff. In questo momento l’Italia è in una posizione eccellente: le restano tre partite da giocare e ha 5 punti di vantaggio sul Belgio, che è appunto l’avversario di oggi. Significa che con una vittoria interna la qualificazione sarebbe cosa fatta, anche se non ci sarebbe ancora il beneficio dell’aritmetica considerando che i Diavoli Rossi hanno disputato una partita meno di noi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Italia Belgio non sarà trasmessa in diretta tv, e non sarà possibile assistere a una diretta streaming video per questa partita delle qualificazioni al Mondiale di calcio femminile; tuttavia per avere tutte le informazioni utili, per esempio le statistiche delle giocatrici che scenderanno in campo o il dettaglio sul girone delle azzurre, potrete consultare il sito ufficiale della federazione europea - www.uefa.com - accedendo poi all’apposita sezione, o anche l’account ufficiale Twitter della Federcalcio, che trovate a @Vivo_Azzurro.

IL CONTESTO

Il pareggio del Belgio contro il Portogallo, arrivato lo scorso venerdì, ha sparigliato le carte: raccontavamo alla vigilia della nostra sfida contro la Moldavia (vittoria per 3-1) che molto probabilmente le due partite contro il Belgio sarebbero state decisive per la qualificazione, invece adesso ci arriviamo potendoci quasi permettere di perdere fuori casa, e anzi con una partita che ci attende a settembre e che sarà con tutta probabilità ininfluente. Se dovessimo battere oggi i Diavoli Rossi, ci basterebbe poi fare due punti nelle ultime tre partite per festeggiare la qualificazione diretta; poco importa che la rete di Anastasia Toma abbia interrotto l’imbattibilità di Laura Giuliani che durava da 493 minuti, quello che conta è che siamo davvero ad un passo dall’obiettivo principale.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA BELGIO

Milena Bertolini gioca con il consolidato 4-4-2: chi poi occupi le varie posizioni è un dettaglio, nel senso che il nostro Commissario Tecnico fa ruotare tutti i suoi effettivi sapendo di avere a disposizione una squadra di grande livello. Per esempio in Moldavia non ha giocato Sara Gama; a Barbara Bonansea sono stati concessi solo 50 minuti e Daniela Sabatino non è nemmeno entrata in campo. Per oggi possiamo ipotizzare che le due, già compagne nel Brescia (oggi invece Bonansea gioca nella Juventus) siano contemporaneamente sul terreno di gioco e che dunque una tra Girelli e Giacinti si contenderanno la maglia di secondo attaccanti, senza dimenticarsi di Ilaria Mauro. In mezzo al campo invece ci sarà la possibile conferma per Martina Rosucci, attenzione anche a Benedetta Glionna - lei pure alla Juventus da quest’anno - che potrebbe avere un po’ di spazio magari sulla corsia.

