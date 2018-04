Moviola Roma Barcellona/ Netto il fallo da rigore fischiato a Dzeko (Champions League 2018)

Moviola Roma Barcellona in Champions League: proteste giallorosse per un presunto fallo di mano di Umtiti, ma ad un'attenta visione delle immagini il difensore francese colpisce di petto

10 aprile 2018 - agg. 10 aprile 2018, 22.25 Fabio Belli

Umtiti, che rischio nell'area romanista! (foto LaPresse)

Al 12' della ripresa, alla Roma è stato fischiato calcio di rigore per un contatto nell'area di rigore catalana tra Piqué e Dzeko. E' apparsa netta la trattenuta del difensore centrale blaugrana, che come in occasione del primo gol realizzato dal bosniaco, non è riuscito a trattenere l'avanzata dell'attaccante lanciato in profondità. Rivista l'azione alla moviola, si vede chiaramente come Piqué tiri letteralmente per un braccio Dzeko una volta arrivati i due al limite dell'area piccola, col centravanti giallorosso che va giù e l'arbitro Turpin che non ha avuto dubbi stavolta nel fischiare la massima punizione per i padroni di casa, trasformata da Daniele De Rossi. (agg. di Fabio Belli)

C'ERA FALLO DI MANO DI UMTITI?

Roma a testa bassa nella sfida contro il Barcellona di ritorno dei quarti di finale di Champions League, in cui i giallorossi sono chiamati a recuperare ben tre gol ai catalani. La partita d'andata era stata animata da grandi polemiche, con la squadra di Eusebio Di Francesco che aveva reclamato ben due calci di rigore: il primo per un contatto di Dzeko in area sul quale l'arbitro olandese Makkelie una settimana fa decise di sorvolare, il secondo un pestone subito da Pellegrini che è stato sanzionato dal direttore di gara, che ha però valutato fuori area il contatto. E anche nella sfida allo stadio Olimpico di Roma, ci sono state vibranti proteste per un presunto fallo di mano del difensore centrale del Barcellona, Umtiti, su un rimpallo nell'area blaugrana.

STOP CON IL PETTO O RIGORE PER LA ROMA?

L'arbitro francese Turpin è stato perentorio nella sua decisione di non accordare la massima punizione. Rivista alla moviola, l'azione sembra però dare ragione alla scelta del direttore di gara. Umtiti si trova infatti a dover controllare un pallone difficile, schizzato verso di lui dopo un contatto, ma lo fa controllandolo col petto, avanzando un po' la spalla ma prendendo nettamente la sfera con la parte lecita del corpo. Dunque, rigore non sanzionato giustamente, con la squadra di Eusebio Di Francesco comunque capace di schiacciare il Barcellona nella propria metà campo come raramente era successo nella stagione fin qui ricca di grandi successi da parte della squadra allenata da Ernesto Valverde.

© Riproduzione Riservata.