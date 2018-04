Manchester City Liverpool/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Manchester City Liverpool, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Si riparte dal 3-0 con cui i Reds hanno vinto la partita di andata

10 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Manchester City Liverpool, ritorno quarti Champions League (Foto LaPresse)

Manchester City Liverpool, partita che verrà diretta dallo spagnolo Antonio Mateu Lahoz, è la semifinale di ritorno della Champions League 2017-2018: a sei giorni di distanza dal clamoroso 3-0 con cui i Reds hanno vinto ad Anfield, le due squadre tornano in campo (ore 20:45 di mercoledì 11 aprile) per una partita che può dire ancora tanto sulla corsa alla qualificazione. Certo il Liverpool parte nettamente favorito, ma che la squadra di Pep Guardiola possa vincere almeno 3-0 (forzando così i tempi supplementari) non è certamente un’ipotesi peregrina e va tenuta in considerazione, lo dicono le cifre stagionali che accompagnano gli Sky Blues. E’ probabile che il primo tempo possa dare indicazioni interessanti su come andranno le cose; in ogni caso si tratta di una sfida tutta da vivere, anche a prescindere dal risultato della doppia sfida ma semplicemente per come le due squadre sanno giocare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Manchester City Liverpool sarà trasmessa in diretta tv esclusivamente per gli abbonati al servizio Premium: nello specifico l’appuntamento è sui canali Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD, con la consueta possibilità di assistere alla sfida anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, l’applicazione Premium Play. Ricordiamo anche che su Premium Calcio 1 e Premium Calcio 1 HD va in onda Diretta Premium, il programma che fornisce in tempo reale i gol e le azioni salienti di entrambe le partite che si giocano in contemporanea, per non perdere nemmeno un istante anche della seconda sfida di serata.

I RISULTATI PRIMA DELLA CHAMPIONS

Il Manchester City non è riuscito a vincere aritmeticamente la Premier League con sei giornate di anticipo, perdendo il derby in rimonta da 2-0 a 2-3; è caduto solo sei volte in tutta la stagione, e due di queste sconfitte sono stati ininfluenti ai fini di una qualificazione in Champions League. Due ko sono arrivati ad Anfield, perchè il Liverpool aveva battuto gli Sky Blues anche in Premier League a metà gennaio, spezzando la striscia di 22 risultati utili consecutivi - che erano 29 contando anche il campionato precedente. A vederla così, sembra che per il City non ci saranno troppe possibilità e invece la squadra di Pep Guardiola, nell’unica occasione in cui fino a questo momento ha ospitato i Reds, ha vinto 5-1: sarebbe un risultato utile a qualificarsi, ma approfondendo il discorso il Manchester City ha avuto punteggi che oggi significherebbero semifinale in sette occasioni (contando solo le sfide all’Etihad) e per due volte avrebbe idealmente guadagnato i tempi supplementari. Per questo motivo la partita non si può dire scontata, non con una squadra che è stata capace di segnare 126 gol in tutta la stagione; il Liverpool parte sicuramente favorito m è anche piuttosto ondivago nei suoi periodi, ed è squadra capace di incappare in serate totalmente negative.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY LIVERPOOL

Torna Aguero, che si era già visto per un quarto d’ora contro lo United: è lui la prima punta di un Manchester City che si affida ancora a Sterling e Leroy Sané come esterni del tridente, con un centrocampo nel quale Fernandinho va in cabina di regia venendo supportato dal consueto lavoro di De Bruyne e David Silva. In difesa invece dovrebbe rimanere fuori Laporte rispetto all’andata; spazio a Kompany e Otamendi in uno schieramento a quattro, nel quale Walker e Danilo saranno i due terzini. Problemi a centrocampo per Jurgen Klopp, che deve fare a meno di Lallana, Emre Can, Henderson e Matip; dunque Wijnaldum dovrebbe agire in posizione centrale con Milner e Oxlade-Chamberlain ai lati, a meno che il tecnico tedesco non apra a un 4-2-3-1 avanzando la posizione dell’olandese (ma sarebbe una squadra piuttosto sbilanciata). Consueto tridente Salah-Firmino-Mané davanti, mentre in difesa a protezione del portiere Karius giocheranno come sempre Lovren e Van Dijk, sulla destra favorito Alexander-Arnold e a sinistra Alberto Moreno dovrebbe rimpiazzare Klavan, in campo nel derby contro l’Everton (0-0 a Goodison Park).

QUOTE E PRONOSTICO

Il vantaggio del Manchester City nei pronostici è quasi netto, ma come ben sappiamo agli Sky Blues non basterebbe vincere: dovrà farlo almeno per 4-0 per evitare i tempi supplementari, e questa eventualità vale 20,00 che non è nemmeno tantissimo tutto sommato. Questa è una quota fornita dall’agenzia di scommesse Snai, secondo la quale il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vale 1,47 contro il 6,00 che accompagna invece il segno 2, da giocare qualora pensiate che il Liverpool vincerà anche questa sfida di ritorno. Il pareggio è come sempre identificato dal segno X e, se le cose all’Etihad dovessero andare in questo modo, i Reds volerebbero in semifinale e voi guadagnereste 5,00 volte la cifra che avrete deciso di investire.

© Riproduzione Riservata.