Olbia Arezzo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (recupero)

Diretta Olbia Arezzo, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Recupero della 28^ giornata nel girone A di Serie C, i sardi puntano i playoff

Diretta Olbia Arezzo, recupero 28^ giornata Serie C girone A (Foto LaPresse)

Olbia Arezzo, che verrà diretta dall’arbitro Daniele Viotti, si gioca alle ore 14:30 di martedì 10 aprile: vale come recupero della ventottesima giornata nel girone A della Serie C 2017-2018. Partita che secondo il calendario originario si sarebbe dovuta disputare verso la fine di febbraio; tuttavia in quel periodo l’Arezzo aveva chiesto di spostare alcune gare per una situazione finanziaria burrascosa e per una sentenza pendente circa il fallimento della società. Sistemate le cose (per ora), gli amaranto devono ora recuperare questa e un’altra partita, avendolo già fatto contro il Livorno la scorsa settimana con tanto di vittoria. Contrattempo non piacevolissimo per l’Olbia, una squadra che va a caccia dei playoff; l’Arezzo avrebbe lo stesso obiettivo, ma la forte penalizzazione l’ha invece confinato in zona playout e sarà difficile uscirne.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Olbia Arezzo non sarà trasmessa in diretta tv, ma come sempre si potrà assistervi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone: basterà infatti visitare il sito elevensports.it che fornisce le immagini di tutte le partite di Serie C in diretta streaming video. Il portale è raggiungibile anche selezionando il vecchio indirizzo www.sportube.tv, ed è possibile sottoscrivere un abbonamento pagando una quota oppure, di volta in volta e dunque anche per la partita di oggi, acquistare il singolo evento.

IL CONTESTO

Considerando il recupero contro il Livorno, l’Arezzo non perde da quattro partite: in questa striscia ha ottenuto 8 punti e ha mantenuto viva una corsa alla salvezza che altrimenti sarebbe già chiusa. Come detto, sul campo gli amaranto sarebbero una squadra in piena corsa per i playoff e questa del Nespoli sarebbe una sfida diretta delicatissima; invece ci sono 5 punti da recuperare per salvarsi subito, due partite in meno rispetto alla Pro Piacenza ma anche una situazione di penalizzazione che potrebbe essere solo provvisoria, perchè altre stangate potrebbero arrivare da qui alla fine del campionato. L’Olbia ha disputato un campionato nel quale, al netto di due giornate, è sempre stata all’interno della zona playoff; ci è rimasta anche dopo aver perso tre partite consecutive a novembre e due a marzo, vale a dire appena prima di battere il Livorno. Il successo sugli amaranto dunque accomuna le due squadre: l’Olbia ha un calendario non impossibile nelle ultime cinque giornate, e dunque può anche sperare di migliorare la sua posizione in classifica (sarà però difficile fare meglio dell’eventuale ottavo posto).

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA AREZZO

L’Olbia ritrova tre Ragatzu che era squalificato ma perde Vallocchia, espulso contro il Livorno: a centrocampo allora è Geroni che potrebbe prendere il posto sulla mezzala destra, con Feola dall’altra parte e Muroni che invece sarà il playmaker davanti a una difesa nella quale Dametto e Iotti saranno i due centrali davanti ad Aresti, con Pinna e Cotali che invece giostreranno sulle corsie. A completare la formazione ecco il trequartista Biancu; sarà quasi certamente Senesi a fare coppia con Ragatzu, arriva dalla doppietta al Livorno ed è dunque favorito sulla concorrenza (Silenzi). L’Arezzo ritrova Regolanti, che dunque torna ad affiancare Cutolo davanti; favorito su Cellini, con centrocampo nel quale Luciani e De Feudis agiscono da esterni dando una mano alle mezzali Foglia e Cenetti. A fare da filtro e regia ci sarà Benucci, in difesa invece Della Giovanna comanda la linea completata da Varga e Muscat. In porta giocherà Perisan.

QUOTE E PRONOSTICO

A essere favorita per questa partita di Serie C è l’Olbia, almeno secondo quello che dice l’agenzia di commesse Snai: la vittoria dei sardi infatti vale 2,15 contro il 3,40 che accompagna il segno 2, quello che dovrete giocare qualora pensiate che l’Arezzo farà il colpo al Nespoli. Naturalmente si potrà puntare anche sul pareggio, e in questo caso è ovviamente il segno X per il pareggio quello giusto: il vostro guadagno sarebbe di 3,05 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

