PAGELLE/ Roma-Barcellona: i voti della partita (Champions League ritorno quarti - primo tempo)

Le pagelle di Roma Barcellona: i voti della partita, i giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo nella partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League

10 aprile 2018 Stefano Belli

Pagelle Roma Barcellona, Champions League (Foto LaPresse)

Allo Stadio Olimpico di Roma è in corso il match valevole per il ritorno dei quarti di Champions League 2017-18 tra Roma e Barcellona, le due squadre sono andate al riposo sul punteggio di 1 a 0 in favore della compagine di Eusebio Di Francesco: ecco i voti del primo tempo. Il 4 a 1 dell'andata probabilmente ha fatto credere ai blaugrana di avere già la qualificazione in tasca, l'approccio al match da parte degli uomini di Valverde si rivela fin troppo morbida e i giallorossi si portano immediatamente in vantaggio con il colpo di vincente di Dzeko (7) che scavalca Ter Stegen (6,5) e fa gioire i tifosi capitolini. La reazione del Barça è poca cosa, i padroni di casa continuano ad attaccare con Schick (6) che per due volte di testa sfiora il bersaglio grosso, ci prova anche Kolarov (6,5) chiuso in corner da Piqué (6) mentre il destro di Nainggolan (6) viene involontariamente sporcato da Schick. Prima dell'intervallo Ter Stegen compie una prodezza su Dzeko negandogli la doppietta e impedendo alla Roma di riaprire definitivamente i discorsi per il passaggio del turno. Non pervenuto in attacco il Barcellona, solamente due tiri su punizione di Messi (5,5) che non hanno impensierito Alisson (6).

VOTO ROMA 7 - I giallorossi sbloccano subito la contesa e creano diversi pericoli dalle parti di Ter Stegen con Dzeko e Schick. Forse la qualificazione non è ancora definitivamente chiusa.

MIGLIORE ROMA: DZEKO 7 - Il bosniaco va subito a segno e rimane costantemente una spina nel fianco di Ter Stegen.

PEGGIORE ROMA: MANOLAS 5,5 - Per colpa di un suo errore in copertura Fazio è costretto a spendere il giallo per fermare Suarez lanciato a rete.

VOTO BARCELLONA 5 - Approccio fin troppo soft da parte dei blaugrana che vengono subito puniti da Dzeko e poi continuano a ballare tremendamente in difesa. Nella ripresa i catalani devono tornare a pieno regime se non vogliono compromettere la qualificazione.

MIGLIORE BARCELLONA: TER STEGEN 6,5 - Non intende assolutamente farsi battere per due volte da Dzeko e prima dell'intervallo gli nega la doppietta con un grande intervento.

PEGGIORE BARCELLONA: MESSI 5,5 - Stasera la Pulce non ingrana e i blaugrana ne risentono assai. (Stefano Belli)

© Riproduzione Riservata.