Pirlo / "Nazionale o club sono pronto a tornare in pista", sarà l'ambasciatore della Coppa Italia

10 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Andrea Pirlo ha fatto la storia di Milan e Juventus, due squadre con cui ha condiviso diversi momenti della sua carriera. Se ai rossoneri deve il lancio nel mondo dei grandissimi ai bianconeri invece quello di averlo rilanciato quando proprio a Milano pensavano fosse finito. Per questo la finale di Coppa Italia Juventus Milan non sarà una partita come le altre per lo stesso Andrea Pirlo che del match sarà ambasciatore, pronto a portare in mezzo al campo la Coppa che solo una delle due squadre potrà alzare al cielo. Come riportato da Premium Sport Andrea Pirlo ha sottolineato: "Vivrò la finale di Coppa Italia in maniera equidistante anche perché devo portare la Coppa. Spero che sarà una bella partita e mi auguro vinca il migliore". Andrea Pirlo si pronuncia anche sulla lotta Scudetto e sul big match del 22 aprile: "Per il Napoli sarà una gara decisiva, per la Juventus no. Sarà una gara bloccata con il Napoli che dovrà vincere per riavvicinarsi alla Juventus in classifica. I bianconeri sono convinto faranno la loro partita".

FUTURO DIVISO TRA NAZIONALE E CLUB

Andrea Pirlo sembra non aver ancora deciso cosa fare ''da grande''. L'ex calciatore di Juventus, Milan e Inter è tornato a parlare del suo futuro come riportato da SportMediaset: "Non so ancora cosa fare, ho appena finito di giocare. Avrò il tempo di scegliere con calma. Ho avuto colloqui con diverse persone sia in Nazionale che con i club. Ci sarà tempo per pensarci". Al momento non sono note le sue intenzioni anche se ovviamente c'è più di una pista romantica che potrebbe portarlo a ''vestire'' la maglia di uno dei club con cui ha scritto la storia. Non è da escludere, come lui stesso ha ammesso, la possibilità di andare a far parte dello staff della Nazionale italiana. Questa dopo la clamorosa eliminazione dai Mondiali 2018 deve forzatamente rinnovarsi e sarebbe importante ripartire da nomi di livello come quello di Andrea Pirlo, personaggio di grande onestà intellettuale fuori dal campo oltre che dal grandissimo talento all'interno del rettangolo verde di gioco.

