Probabili formazioni/ Bayern Monaco Siviglia: diretta tv, orario, le notizie live (Champions League)

Probabili formazioni Bayern Monaco Siviglia: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre. Jupp Heynckes deve fare i conti con ben sei calciatori diffidati

10 aprile 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Bayern Monaco Siviglia, Champions League (Foto LaPresse)

Bayern Monaco Siviglia si gioca alle ore 20:45 di martedì 10 aprile; siamo all’Allianz Arena, casa dei bavaresi che vanno a caccia della qualificazione nel ritorno dei quarti di finale della Champions League 2017-2018. Questa però è, tra tutte, la sfida più aperta: al Sanchez Pizjuan infatti la squadra di Jupp Heynckes ha sì vinto, ma lo ha fatto soltanto per 2-1. Naturalmente rimane in ampio vantaggio, anche perchè avendo già vinto la Bundesliga può permettersi di concentrarsi esclusivamente sull’Europa; il Siviglia però ha già fatto il colpo grosso a Old Trafford negli ottavi, e dà la sensazione di poterci riprovare. Noi intanto andiamo a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco dell’Allianz Arena, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Bayern Monaco Siviglia.

I DUBBI DI HEYNCKES

Per Jupp Heynckes il problema riguarda le diffide: sei giocatori rischiano la squalifica nella semifinale di andata e almeno quattro di loro possono essere considerati titolari. Considerando che Arturo Vidal e David Alaba dovrebbero dare forfait, mettere in campo la squadra giusta diventa complicato. Sicuramente in porta ci sarà Ulreich, con Kimmich e Bernat sulle corsie laterali mentre in mezzo allo schieramento difensivo agiranno Hummels e uno tra Jerome Boateng (diffidato) e Sule. In mezzo ci saranno Thiago Alcantara e Javi Martinez; il terzo elemento schierato in mediana potrebbe e dovrebbe essere James Rodriguez, ma il colombiano per dirla tutta potrebbe anche essere impiegato nel tridente offensivo. Dove però ad avere la meglio dovrebbe essere Thomas Muller; il tedesco sarà titolare, poi ballottaggio tra Ribéry e Robben per definire il secondo esterno. Potrebbe essere l’olandese sempre per motivi legati alle ammonizioni; davanti a tutti ci sarà Lewandowski, lui pure a rischio giallo.

LE SCELTE DI MONTELLA

Anche Vincenzo Montella ha dei diffidati, ma partendo in svantaggio non si può certo permettere di fare troppi calcoli: il tecnico partenopeo ritrova Banega e lo schiera in mezzo al campo al posto di Guido Pizarro, a fare reparto con la fisicità di N’Zonzi. Per il resto non dovrebbe cambiare molto rispetto alla squadra di una settimana fa: dubbio Pareja-Kjaer per il secondo centrale di difesa (Lenglet è ovviamente confermato), a destra ci sarà come sempre Jesus Navas con Escudero che invece agirà sulla corsia mancina. Nello schieramento offensivo dovremmo rivedere Ben Yedder, eroe degli ottavi e capocannoniere della squadra in Champions League e in stagione: vero che forse il francese rende di più entrando a partita in corso, ma resta favorito per la maglia di prima punta. Montella potrebbe invece destinare Muriel alla trequarti: largo a sinistra al posto di Joaquin Correa, oppure al centro in luogo di Franco Vazquez. Confermato Sarabia, che giocherà come esterno di destra.

BAYERN MONACO (4-3-3): 26 Ulreich; 32 Kimmich, 4 Sule, 5 Hummels, 14 Bernat; 11 James Rodriguez, 8 Javi Martinez, 6 Thiago Alcantara; 10 Robben, 9 Lewandowski, 25 T. Muller

A disposizione: 22 Starke, 13 Rafinha, 17 J. Boateng, 19 Rudy, 24 Tolisso, 7 Ribéry, 2 Wagner

Allenatore: Jupp Heynckes

Squalificati: -

Indisponibili: Neuer, Alaba, Vidal, Coman

SIVIGLIA (4-2-3-1): 13 David Soria; 16 Jesus Navas, 4 Kjaer, 5 Lenglet, 18 Escudero; 10 Banega, 15 N’Zonzi; 17 Sarabia, 22 F. Vazquez, 20 Muriel; 9 Ben Yedder

A disposizione: 1 Sergio Rico, 21 Pareja, 12 Geis, 14 G. Pizarro, 24 Nolilto, 11 J. Correa, 99 Sandro Ramirez

Allenatore: Vincenzo Montella

Squalificati: -

Indisponibili: Mercado

