Probabili formazioni/ Manchester City Liverpool: quote, le ultime novità live (Champions League)

Probabili formazioni Manchester City Liverpool: le quote e le ultime novità live sui due schieramenti. Problemi a centrocampo per Jurgen Klopp, Guardiola ha di fatto tutti a disposizione

10 aprile 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Manchester City Liverpool, Champions League (Foto LaPresse)

Manchester City Liverpool va in scena all’Etihad Stadium martedì 10 aprile, con calcio d’inizio alle ore 20:45 italiane; siamo nel ritorno dei quarti di finale di Champions League 2017-2018, ed è davvero incredibile pensare al fatto che i Reds sono in netto vantaggio. Hanno vinto 3-0 la partita di andata: il City ha dominato in lungo e in largo la stagione eppure si ritrova quasi eliminato e dunque potrà mettere le mani soltanto sulla Premier League - dopo aver vinto anche la Coppa di Lega - a meno che non riesca a ribaltare la situazione. Servirà però una prestazione di grande livello, e in questo momento sembra che gli uomini di Pep Guardiola siano in debito di ossigeno, mentre quelli di Jurgen Klopp stanno volando. Vediamo dunque in che modo i due allenatori potrebbero andare a giocarsi questa partita, un derby inglese di grande fascino, analizzando in maniera più dettagliata quelle che sono le probabili formazioni di Manchester City Liverpool.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo le quote previste dall’agenzia di scommesse Snai, il Manchester City parte favorito per questa partita con un 1,47 sul segno 1 per la sua vittoria; il segno X che identifica il pareggio vale 5,00 mentre con il segno 2 e il successo esterno del Liverpool il vostro guadagno sarebbe di 6,00 volte la cifra investita. Tuttavia bisogna ricordare che la squadra di Pep Guardiola non deve solo vincere, ma deve farlo anche in maniera ampia: il 3-0 per andare ai supplementari ha un valore di 13,00 secondo la Snai, il primo risultato “buono” per la qualificazione degli Sky Blues nei 90 minuti è un 5-1 che va sotto la voce "altro”, valore basso (6,75) perchè racchiude tutte le combinazioni in cui almeno una delle due squadre riesca a segnare 5 gol o più.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY LIVERPOOL

LE SCELTE DI GUARDIOLA

Con il solo Benjamin Mendy indisponibile, Guardiola può mandare in campo la sua formazione migliore: sarà ancora 4-3-3 visto che la difesa a tre non ha funzionato, dunque Kompany e Otamendi vanno verso la conferma come centrali a protezione di Ederson. Sulle corsie laterali dovrebbero agire Danilo (sinistra) e Walker, a meno che non venga utilizzato nuovamente Delph che ha giocato da titolare il derby di sabato; a centrocampo ci saranno i soliti noti, con il ritorno di De Bruyne da mezzala al fianco di Fernandinho che sarà il primo ragionatore di mediana, dall’altra parte invece sarà indispensabile la capacità di verticalizzare e gestire il pallone da parte di David Silva. Nel tridente offensivo è praticamente certo il ritorno tra i titolari di Aguero, la grande assenza nella partita di andata; andrà quindi in panchina Gabriel Jesus mentre Sterling si riprenderà il posto di esterno destro, con Leroy Sané che invece sarà utilizzato regolarmente a sinistra essendo anche uno dei giocatori ai quali Guardiola ha rinunciato meno spesso nel corso della stagione.

I DUBBI DI KLOPP

Non sarà facile per Jurgen Klopp schierare una formazione competitiva, soprattutto a centrocampo: qui infatti abbiamo già visto le varie indisponibiiltà, soprattutto quella di capitan Henderson che di fatto costringe il tecnico tedesco a giocare senza un playmaker di ruolo, destinando Wijnaldum al centro della linea con l’ex Milner e Oxlade-Chamberlain che invece agiranno come mezzali. In difesa Alexander-Arnold e Alberto Moreno sono favoriti per ricoprire il ruolo di terzini; davanti al portiere Karius ci saranno invece Van Dijk e Lovren senza alcuna sorpresa. Invariato chiaramente anche il tridente offensivo: d’accordo l’ampio vantaggio, ma del Manchester City non ci si può mai fidare e allora Klopp manderà in campo Salah (se sarà recuperato al 100%) ad agire come al solito sulla fascia destra, con Sadio Mané dall’altra parte e Roberto Firmino che invece agirà come riferimento centrale, un giocatore abilissimo a concludere in prima persona ma soprattutto ad aprire spazi per i compagni, come dimostra il grande numero di gol realizzato dai laterali del Liverpool che abbiamo già nominato.

IL TABELLINO

MANCHESTER CITY (4-3-3): 31 Ederson; 2 Walker, 4 Kompany, 30 Otamendi, 3 Danilo; 21 David Silva, 25 Fernandinho, 17 De Bruyne; 7 Sterling, 10 Aguero, 19 L. Sané

A disposizione: 1 Claudio Bravo, 14 Laporte, 35 Zinchenko, 18 Delph, 42 Yaya Touré, 20 Bernardo Silva, 33 Gabriel Jesus

Allenatore: Josep Guardiola

Squalificati: -

Indisponibili: B. Mendy

LIVERPOOL (4-3-3): 1 Karius; 66 Alexander-Arnold, 4 Van Dijk, 6 Lovren, 18 A. Moreno; 7 Milner, 5 Wijnaldum, 21 Oxlade-Chamberlain; 11 Salah, 9 Firmino, 19 S. Mané

A disposizione: 22 Mignolet, 2 Clyne, 63 Masterson, 17 Klavan, 48 C. Jones, 28 Ings, 29 Solanke

Allenatore: Jurgen Klopp

Squalificati: Henderson

Indisponibili: Matip, Emre Can, Lallana

