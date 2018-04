Probabili formazioni/ Real Madrid Juventus: diretta tv, orario, le notizie live (Champions League)

Probabili formazioni Real Madrid Juventus: diretta tv, orario, le notizie live sui due schieramenti. Sergio Ramos e Dybala sono squalificati, per Allegri c'è anche il dubbio sul modulo

10 aprile 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Real Madrid Juventus, Champions League (Foto LaPresse)

Real Madrid Juventus, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2017-2018, si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 11 aprile; al Santiago Bernabeu questa partita rischia di fatto di essere una passerella per i blancos, che una settimana fa si sono imposti per 3-0 a Torino mettendo in ghiaccio la qualificazione. Ai bianconeri, ad un passo dall’eliminazione, servirebbe un 4-1 come risultato minimo: davvero difficile pronosticare e ipotizzare che la squadra vista nelle ultime uscite possa segnare quattro volte in casa di un’avversaria che ha dato una dimostrazione di superiorità netta all’andata. Questo porta anche a tanti punti di domanda sulle scelte dei due allenatori, in particolare di Zinedine Zidane: il francese si fiderà dell’ampio vantaggio aprendo al turnover oppure manderà in campo la squadra migliore, al netto delle assenze? Scopriamolo insieme, andando ad analizzare in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Real Madrid Juventus.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Real Madrid Juventus per il momento non ha una copertura prevista in diretta tv sui canali in chiaro; potrebbero esserci novità entro la giornata di mercoledì, per adesso appuntamento riservato ai soli possessori dell’abbonamento al digitale terrestre a pagamento sui canali Premium Sport e Premium Sport HD, con la possibilità di assistere alla diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie all’applicazione Premium Play che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID JUVENTUS

I DUBBI DI ZIDANE

Problemi in difesa per il Real Madrid: Sergio Ramos è squalificato e Nacho Fernandez, la prima opzione per sostituire i centrali, è out per infortunio. Dunque al fianco di Varane c’è una doppia ipotesi: la prima riguarda Marcos Llorente, centrocampista che all’occorrenza si può adattare a fare qualche passo indietro, mentre la seconda è rappresentata dal Jesus Vallejo, ripiego naturale come ruolo ma anche un giocatore che in Champions League ha zero minuti e zero secondi e dunque potrebbe pagare in termini di esperienza. Per il resto dovrebbe cambiare ben poco rispetto alla squadra che ha dominato l’andata: Carvajal e Marcelo sulle corsie laterali con un centrocampo che si dispone a tre e nel quale Casemiro rimane il riferimento centrale, con Modric e Kroos che come sempre dettano i ritmi dell’azione e sono i giocatori fondamentali per avere il dominio sulla zona mediana andando a fare qualità, densità e pressing. Isco rimane il battitore libero alle spalle dei due attaccanti, con facoltà di muoversi e unire i reparti come meglio gli piace potendosi anche allargare; naturalmente davanti ci sono Benzema e Cristiano Ronaldo, con il portoghese che proverà a ritoccare la sua striscia di partite di Champions League con almeno una rete segnata.

LE SCELTE DI ALLEGRI

Massimiliano Allegri ritrova Benatia e Pjanic, ma perde Dybala e Bentancur; a Benevento il tecnico della Juventus ha fatto un po’ di turnover ma ora è rimasto ben poco da difendere. Senza Barzagli, ci sarà Benatia a fare coppia con Chiellini al centro della difesa mentre a destra tornerà titolare De Sciglio con Alex Sandro che dovrebbe essere favorito a sinistra, a meno che non venga invece scelto per tornare a ricoprire il ruolo di esterno alto; in porta ovviamente Buffon, a centrocampo torna titolare Khedira e rispetto a sabato potrebbe essere l’unica variazione, perchè l’idea è quella di giocare con mediana a tre e dunque con la conferma di Pjanic (mancato tanto all’andata) e Matuidi. Davanti, le scelte sono condizionate dalla possibilità dell’uno o dell’altro modulo ma possiamo comunque ipotizzare che Higuain sia titolare tra Cuadrado e Douglas Costa, così da aumentare la pericolosità sulle corsie laterali e avere giocatori veloci che possano costantemente puntare l’avversario, sfruttando l’assenza di Sergio Ramos. Anche per questo motivo Mandzukic dovrebbe partire dalla panchina, e può essere un’interessante arma tattica nel secondo tempo per dare più peso specifico nell’area avversaria.

IL TABELLINO

REAL MADRID (4-3-1-2): 1 Keylor Navas; 2 Carvajal, 18 M. Llorente, 5 Varane, 12 Marcelo; 10 Modric, 14 Casemiro, 8 Kroos; 22 Isco; 9 Benzema, 7 Cristiano Ronaldo

A disposizione: 13 Casilla, 19 Hakimi, 15 Theo Hernandez, 23 Kovacic, 17 Lucas Vazquez, 20 Asensio, 11 Bale

Allenatore: Zinedine Zidane

Squalificati: Sergio Ramos

Indisponibili: Nacho Fernandez

JUVENTUS (4-3-3): 1 Buffon; 2 De Sciglio, 4 Benatia, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 7 Cuadrado, 9 Higuain, 11 Douglas Costa

A disposizione: 23 Szczesny, 26 Lichtsteiner, 24 Rugani, 22 Asamoah, 8 Marchisio, 27 Sturaro, 17 Mandzukic

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: Bentancur, Dybala

Indisponibili: Barzagli

© Riproduzione Riservata.