Probabili formazioni/ Roma Barcellona: quote, le ultime novità live (Champions League)

Probabili formazioni Roma Barcellona: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti. Perotti indisponibile, Di Francesco ritrova Cengiz Under che però non è ancora al 100% della forma

10 aprile 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Roma Barcellona, Champions League (Foto LaPresse)

Roma Barcellona, la partita della verità per i giallorossi: martedì 10 aprile alle ore 20:45 proveranno a ribaltare la sconfitta dell’andata nel ritorno dei quarti di Champions League 2017-2018. I blaugrana hanno vinto 4-1, andando forse oltre i propri meriti nel risultato maturato; tuttavia hanno dimostrato il loro valore e la loro superiorità nei confronti di una Roma che però se la vuole giocare, provando a fare la partita e a segnare subito almeno un gol per sperare. Il problema è che la squadra di Eusebio Di Francesco arriva dalla sconfitta casalinga di campionato, e dunque anche dal punto di vista psicologico non sta benissimo; andiamo comunque a vedere quali sono le scelte, i dubbi e i ballottaggi ancora aperti nella mente dei due allenatori per questa partita dello stadio Olimpico, analizzando in maniera più approfondita e dettagliata le probabili formazioni di Roma Barcellona.

QUOTE E PRONOSTICO

Si gioca all’Olimpico, ma resta il Barcellona la squadra favorita per il passaggio del turno: la quota prevista dalla Snai per il segno 1, che identifica la vittoria della Roma, vale ben 5,00 volte la cifra investita mentre con il segno 2 per l’affermazione dei blaugrana siamo solo ad un valore di 1,65. Ovviamente potrete giocare anche il segno X per il pareggio, che porta in dote una vincita di 4,75 volte la puntata; va ricordato che la Roma non si deve limitare a vincere per qualificarsi, ma dovrà farlo anche con un certo tipo di risultato. Quello minimo, ovvero il 3-0, secondo la Snai è un’eventualità che vale addirittura 60,00 volte la posta.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BARCELLONA

I BALLOTTAGGI DI DI FRANCESCO

Eusebio Di Francesco è stato chiaro in conferenza stampa: giocheranno i migliori senza preoccuparsi del derby di domenica. Nainggolan ha recuperato rispetto all’andata e dunque sarà schierato come mezzala, dall’altra parte rispetto a Strootman e con De Rossi che come sempre si occuperà di impostare la manovra e darle ritmo; in attacco però mancherà Perotti, e allora il nome del suo sostituto (dando per assodato che El Shaarawy giocherà) uscirà dal ballottaggio tra Cengiz Under, convocato ma ancora non al meglio, e Schick che è stato nominato dal suo allenatore ieri e potrebbe davvero avere spazio dal primo minuto. Il resto della squadra a conti fatti non dovrebbe cambiare: Dzeko sarà chiaramente la prima punta con Alisson che invece si sistemerà tra i pali, spazio a Florenzi e Kolarov sulle corsie laterali mentre davanti al portiere agirà la solita coppia di centrali formata da Manolas e Fazio, che hanno anche giocato in campionato nella sconfitta interna contro la Fiorentina.

LE SCELTE DI VALVERDE

Rosa interamente a disposizione per Ernesto Valverde, che dunque può scegliere ampiamente tra i suoi giocatori. Rispetto alla partita di andata dovrebbe esserci di fatto un solo cambio: dovrebbe rimanere fuori Nélson Semedo, dunque come terzino destro andrebbe a giocare Sergi Roberto (favorito su Aleix Vidal) che di conseguenza lascerebbe libero il posto di mezzala occupato all’andata. Qui si va ad accomodare Iniesta, con Ousmane Dembélé e Paulinho che si contendono la maglia da esterno sinistro di un tridente che naturalmente sarà completato da Leo Messi e Luis Suarez. Difficile che ci siano altre modifiche: in mediana Rakitic e Sergio Busquets sono troppo importanti e la questione qualificazione non è ancora del tutto chiusa, tanto che non si può pensare al turnover. Così anche in difesa: Jordi Alba agirà sulla corsia sinistra, davanti a ter Stegen ci saranno come già all’andata Piqué e Umtiti, con l’ex di turno Vermaelen che andrà solo in panchina.

IL TABELLINO

ROMA (4-3-3): 1 Alisson; 24 Florenzi, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov; 4 Nainggolan, 16 De Rossi, 6 Strootman; 14 Schick, 9 Dzeko, 92 El Shaarawy

A disposizione: 28 Skorupski, 25 Bruno Peres, 5 Juan Jesus, 7 Lo. Pellegrini, 30 Gerson, 23 Defrel, 17 Cengiz Under

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: -

Indisponibili: Karsdorp, Perotti

BARCELLONA (4-3-3): 1 Ter Stegen; 20 Sergi Roberto, 3 Piqué, 23 Umtiti, 18 Jordi Alba; 4 Rakitic, 5 Sergio Busquets, 8 Iniesta; 10 Messi, 9 L. Suarez, 11 O. Dembélé

A disposizione: 13 Cillessen, 2 Nélson Semedo, 25 Vermaelen, 19 Digne, 6 Denis Suarez, 15 Paulinho, 21 André Gomes

Allenatore: Ernesto Valverde

Squalificati: -

Indisponibili: -

© Riproduzione Riservata.