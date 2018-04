Pronostici Champions League/ Quote e scommesse per le partite di ritorno (quarti)

Pronostici Champions league: quote e scommesse per le partite di ritorno dei quarti di finale. Occhi puntati sui match Manchester city-Liverpool e Roma-Barcellona.

10 aprile 2018 Michela Colombo

Pronostici Champions League (LaPresse)

E’ tempo ora di tirare le file: si giocheranno nelle serata del 10 e 11 aprile i match di ritorno dei quarti di Champions League: vediamo allora che cosa possono dirci i pronostici per la vittoria in campo come per chi troverà l’accesso alla semifinale. Prima però di vedere da vicino quote e pronostici vediamo che cosa ci propone il programma di questa attesa fase del tabellone del massimo torneo sul continente. Nulla di sorprendete nel calendario: i 4 match verranno divisi equamente nelle serate del 10 e 11 aprile e su tutti i campi il fischio d’inizio è già stato previsto per le ore 20.45. Nella stata di martedi quindi sarà la vita delle sfide Manchester City-Liverpool e Roma-Barcellona: mercoledi andranno in scena Bayern Monaco-Siviglia e Real Madrid-Juventus. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio che cosa possono dirci i pronostici fissati dalla nostra redazione per le partite di ritorno di Champions league.

PRONOSTICO MANCHESTER CITY LIVERPOOL

Il 3-0 firmato nella sfida di andata potrebbe dare un senso di sicurezza ai Reds i quali però si potrebbero presentare in campo a ranghi ben ridotti. A fronteggiare la squadra di Klopp poi vi è un City ben arrabbiato, specie dopo la rimonta subita sul 2-0 dell’United pochi giorni fa in campionato.

PRONOSTICO ROMA BARCELLONA

Benchè l’Olimpico possa portare bene alla Roma, contro il Barcellona il miracolo della qualificazione alle semifinali appare ben difficile. Il 4-1 subito all’andata poi appare quasi come una condanna per la squadra di Di Francesco.

PRONOSTICO BAYERN SIVIGLIA

Galvanizzato dalla conquista del titolo del campionato tedesco il Bayern potrebbe commettere l’eroe di sottovalutare la sfida di questa sera. Il Siviglia di Montella dopo tutto è la vera mina vagante di questa parte del tabellone della Champions league e l’imprevisto è dietro l’angolo.

PRONOSTICO REAL MADRID JUVENTUS

I bianconeri dovrebbero recuperare al Campo Nou un pesante 3-0 subito all’andata: la vittoria oggi non risulta improbabile ma la qualificazione alle prossime semifinali di Champions è ben lontana per Allegri e i suoi. Difficilmente poi la squadra dei Zidane potrà scender in campo sottovalutando la Vecchia Signora: ci attendiamo una prestazione di primo livello dai Blancos.

© Riproduzione Riservata.