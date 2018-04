Pronostico Roma Barcellona/ Il punto di Giancarlo De Sisti: serve la partita perfetta (esclusiva)

Pronostico Roma Barcellona: intervista esclusiva a Giancarlo De Sisti sulla partita di stasera all'Olimpico. Qualificazione alle semifinali di Champions League impossibili per i giallorossi?

Pronostico Roma Barcellona (LaPresse)

Atteso match di ritorno dei quarti di finale di Champions League stasera alle ore 20.45 allo stadio Olimpico tra Roma e Barcellona. La formazione di Di Francesco, reduce dalla sconfitta sfortunata in campionato per 2-0 con la Fiorentina è chiamata questa sera all'impresa contro i blaugrana: ribaltare il 4-1 dell'andata al Camp Nou. er riuscirci i giallorossi dovranno giocare la partita perfetta per sfruttare le ben poche fragilità che la formazione di Valverde possiede. Per presentare questo match tra Roma e Barcellona abbiamo sentito Giancarlo De Sisti: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita quasi impossibile per la Roma contro una squadra fortissima certamente superiore alla formazione giallorossa. La Roma quindi dovrà disputare un incontro quasi perfetto.

Che Roma si aspetta col Barcellona? Sarà importante che la Roma magari segni un gol nei primi minuti del match. Sarà fondamentale che i giocatori sappiano controllare le emozioni, siano sempre concentrati durante tutto questo incontro.

Bisognerà puntare sulla fragilità difensiva del Barcellona? Diciamo che Valverde non è riuscito poi a migliorare del tutto il reparto arretrato del Barcellona. Anche durante il match dell'andata la compagine di Di Francesco aveva avuto le sue occasioni per segnare, per riuscire a dare fastidio alla formazione catalana.

Barcellona e poi derby: una settimana decisiva per la formazione giallorossa. Col Barcellona sarà proprio durissimo ribaltare l'esito del match d'andata. Con la Lazio ci saranno più possibilità di fare bene, ma è una Lazio però in forma che sta giocando molto bene. Sarà una settimana molto importante per la Roma.

Quanto conterà il ritorno di Nainggolan? Molto ma è anche vero che Nainggolan con la Fiorentina non ha giocato benissimo, Ci si aspetta una sua prestazione migliore stasera.

Che Barcellona si aspetta all'Olimpico? Un Barcellona convinto delle sue possibilità con un Messi che, a differenza dell'andata, sia pronto a esibirsi in grande giocate. Quindi la solita grande squadra che tutti conosciamo.

Possesso di palla e ripartenze l'arma dei catalani? E' così, è una caratteristica del loro modo di giocare. Del resto come diceva il grande Nils Liedholm se una squadra riesce a mantenere il possesso di palla, ha grandi possibilità di far bene durante una partita. La Roma dovrà quindi essere brava a strapparlo alla formazione di Valverde per metterla in difficoltà!

Busquets e Rakitic sono l'arma in più per la squadra di Valverde? Busquets e Rakitik sono giocatori di grande importanza nell'undici blaugra. Sanno contenere l'azione avversaria e far ripartire la seconda fase della manovra. Poi c'è Messi che finalizza il gioco del Barcellona in maniera ideale. C'è anche Suarez al suo fianco, ma non so cosa farebbe l'attaccante uruguagio senza la presenza di Messi.

Il suo pronostico su quest'incontro. Devo dire che la Roma dovrà fare l'impresa per sovvertire il pronostico. Può darsi che possa vincere, più difficile che possa qualificarsi. I tifosi naturalmente ci sperano, sarebbe veramente un'impresa da annali del calcio.

(Franco Vittadini)

