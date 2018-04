Real Madrid Juventus, Zidane/ "La qualificazione è ancora aperta, domani sarà una finale"

Real Madrid Juventus, Zidane: il tecnico dei blancos va cauto nonostante il 3-0 rifilato ai bianconeri all'Allianz Stadium una settimana fa. Domani per lui sarà come una finale.

Zinedine Zidane non si fida della Juventus e nonostante il 3-0 dell'andata si dice pronto a giocare quella che domani sarà una finale anticipata. In conferenza stampa il tecnico del Real Madrid sottolinea: "Quella di domani è un'altra partita. Il risultato dell'andata ovviamente è stato positivo, ma il 50% della qualificazione è ancora da giocare. Finale? Mi interessa giocare la partita di domani, dobbiamo concentrarci e passare il turno". Il tecnico dei galaticos continua a mostrarsi umile nonostante le due Champions League vinte di fila negli ultimi due anni e spiega di credere nei suoi ragazzi a partire da Varane: "Gioca sempre bene, l'importante è che continui a farlo. L'unica cosa che deve fare sicuramente per il suo futuro è quella di restare per tutta la carriera al Real Madrid". Chi giocherà al suo fianco vista la squalifica di Sergio Ramos?: "Jesus Vallejo si è allenato bene fino alla fine, quindi poi si vedrà chi giocherà. Non abbiamo problemi, siamo pronti".

COSÌ UNA SETTIMANA FÀ

Si torna in campo domani per un'altra emozionante sfida di Champions League con Real Madrid Juventus. I bianconeri appena una settimana fa uscirono però dal match, disputato tra le mura amiche di casa, con le ossa rotte da un pesantissimo 3-0. Pronti via la gara fu sbloccata da una bella rete di Cristiano Ronaldo, lasciato colpevolmente solo al centro dell'area di rigore. La squadra di Massimiliano Allegri aveva reagito e dimostrato di potersela giocare ad armi pare contro i blancos due volte di fila campioni d'Europa fino al tracollo della ripresa. Come era già accaduto a Cardiff improvvisamente la gara è cambiata a causa di un episodio. Cristiano Ronaldo ha siglato una doppietta con una meravigliosa rovesciata, di fatto però l'azione è nata da uno svarione della coppia Gigi Buffon-Giorgio Chiellini. Colpevole di non pensare al ritorno la squadra bianconera poi aveva preso anche il terzo, siglato da una giocata di Marcelo.

