Risultati Champions League/ Diretta gol livescore: Roma Barcellona, Manchester City Liverpool (ritorno quarti)

Risultati Champions League, diretta gol live score delle partite di ritorno dei quarti. Si giocano Roma Barcellona e Manchester City Liverpool (oggi 10 aprile)

10 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Risultati Champions League (Foto LaPresse)

La Champions League 2017-2018 torna protagonista oggi, martedì 10 aprile: alle ore 20:45 si giocano le prime due partite di ritorno dei quarti di finale, cioè Manchester City Liverpool e Roma Barcellona. Due sfide ricche di fascino, ma che a dire il vero sembrano già ben delineate dopo i netti risultati delle partite d’andata: alla Roma servirebbe un’impresa clamorosa dopo la sconfitta per 4-1 incassata settimana scorsa a Barcellona, sia pure al termine di una partita nella quale i giallorossi avrebbero certamente meritato un passivo meno netto; il Manchester City invece si ritrova improvvisamente in difficoltà nel momento decisivo della stagione e rimontare il 3-0 subito settimana scorsa dal Liverpool non sarà per niente facile.

ROMA BARCELLONA

All’Olimpico arrivano Messi e soci e questa in ogni caso è una garanzia di una serata di calcio da ricordare, anche perché la Roma raggiunse i quarti di Champions League per l’ultima volta esattamente dieci anni fa, nel 2008. Un traguardo comunque da celebrare per Eusebio Di Francesco e i suoi ragazzi, considerando pure che per giungere fin qui hanno vinto un difficile girone. Premesso tutto questo, va detto che la partita d’andata avrebbe potuto essere ben migliore per la Roma, fra errori e sfortune difensive assortite più i rimpianti per le decisioni arbitrali avverse ai giallorossi. Il risultato avrebbe potuto dunque essere decisamente migliore e di conseguenza le prospettive di qualificazione assai migliori, purtroppo però la situazione dice che adesso servirà una vera e propria impresa.

MANCHESTER CITY LIVERPOOL

Una settimana fa di questi tempi parlavamo di un Manchester City praticamente perfetto: adesso gli uomini di Pep Guardiola sono reduci da due sconfitte consecutive, e se quella nel derby di Manchester contro lo United può essere considerata indolore - per quanto perdere il derby non sia mai piacevole e abbia fatto sfumare il record della vittoria della Premier League con sei giornate d’anticipo -, è chiaro che il 3-0 contro il Liverpool nell’andata di questi quarti abbia fatto malissimo ai Citizens. La Champions League è infatti il grande obiettivo per diventare definitivamente una big anche a livello internazionale ed essere sotto di tre gol contro una squadra che in campionato è 17 punti sotto pur avendo giocato già una partita in più non può certo fare piacere. Il Liverpool invece conferma la sua grande tradizione europea ed è ad un passo dall’impresa: Jurgen Klopp non vorrà certo fermarsi sul più bello.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, RITORNO QUARTI

Ore 20.45

Manchester City Liverpool

Roma Barcellona

