Roma Barcellona/ Streaming video e diretta tv Canale 5: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Roma Barcellona, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Giallorossi a caccia dell'impresa per andare in semifinale di Champions League

10 aprile 2018

Diretta Roma Barcellona, ritorno quarti Champions League (Foto LaPresse)

Roma Barcellona sarà diretta dal francese Clément Turpin: ritorno dei quarti di finale di Champions League 2017-2018 allo stadio Olimpico, dove i giallorossi hanno bisogno di rimontare per prendersi la semifinale. Lo scorso mercoledì i blaugrana hanno vinto 4-1 al Camp Nou: questo impone che la Roma faccia un 3-0 come risultato minimo per passare il turno, o che in generale vinca con almeno quattro reti di scarto. Impresa difficile, anche perchè il Barcellona in questa stagione ha un passo pazzesco in ogni competizione giocata e ha tantissima esperienza in Champions League, in generale e negli ultimi anni con questo gruppo; tuttavia i ragazzi di Eusebio Di Francesco hanno ben poco da perdere e dunque entreranno in campo con la consapevolezza di giocarsela, e poi sarà quel che sarà perchè anche questa doppia sfida contribuisce ad un percorso utile al club.

ROMA BARCELLONA, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

L’appuntamento in diretta tv con Roma Barcellona è in chiaro per tutti: la partita del Camp Nou sarà infatti trasmessa su Canale 5, e di conseguenza anche in diretta streaming video accedendo a Video Mediaset. Gli abbonati al digitale terrestre a pagamento avranno anche la possibilità di selezionare i canali Premium Sport e Premium Sport HD, ovviamente potendosi avvalere dell’applicazione Premium Play che si può attivare, senza costi aggiuntivi, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo anche che su Premium Calcio 1 e Premium Calcio 1 HD va in onda Diretta Premium, il programma che fornisce in tempo reale i gol e le azioni salienti di entrambe le partite che si giocano in contemporanea, per non perdere nemmeno un istante anche della seconda sfida di serata.

I RISULTATI DELLA VIGILIA

Battendo il Leganés 3-1 - tripletta di Leo Messi - il Barcellona ha eguagliato il record che la Real Sociedad ha stabilito nel 1980: 38 partite di imbattibilità nella Liga. Clamoroso pensare al fatto che i baschi, cadendo alla penultima giornata a Siviglia per la prima volta in quel campionato, avevano perso il titolo a favore del Real Madrid; i blaugrana sono invece a +11 sull’Atletico Madrid, +14 sul Valencia e +15 sul Real Madrid, hanno di fatto in mano il campionato e contando tutte le competizioni hanno perso una sola volta in 48 partite (contro l’Espanyol), e sono in corsa per vincere tutto come già successo nel 2011 e 2015. Contro questa squadra si deve scontrare la Roma, che comunque al Camp Nou non aveva del tutto demeritato, avendo le sue occasioni per fare male al Barcellona; i quattro gol subiti però sono un’eredità pesante e le scorie della sconfitta si sono fatte sentire anche in campionato. Il ko interno contro la Fiorentina (0-2) ha rimesso i giallorossi in una posizione difficile, sempre terza ma appaiata alla Lazio contro cui domenica giocherà il derby, e con l’Inter sempre ad un punto. Insomma: prendersi la qualificazione alla prossima Champions League non sarà affatto semplice e bisognerà proseguire una partita per volta, come già Di Francesco ha detto chiaramente in conferenza stampa.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BARCELLONA

Senza Perotti, Di Francesco si affiderà a uno tra Schick (favorito), Cengiz Under che non è ancora al 100% e Gerson, che potrebbe rappresentare la sorpresa essendo già potenziale titolare nella partita di andata. Dall’altra parte dovrebbe comunque giocare El Shaarawy, con Dzeko punta centrale; a centrocampo torna Nainggolan che si piazzerà come interno al fianco di De Rossi, avendo in Strootman il collega di reparto sulla mezzala; difesa classica con Florenzi e Kolarov sulle fasce mentre Manolas e Fazio saranno i due centrali a protezione di Alisson. Nel Barcellona il dubbio è quello del terzino destro: potrebbe giocare Sergi Roberto che però è diffidato, dunque possibile spazio ancora per Nélson Semedo. Per il resto, dovrebbe esserci Ousmane Dembélé titolare nel tridente con Messi e Luis Suarez, e Iniesta che fa il suo ritorno a centrocampo per giocare da mezzala con Rakitic e Sergio Busquets che dovrebbe aver recuperato del tutto la sua condizione. Piqué e Umtiti faranno coppia in difesa davanti a ter Stegen, a sinistra ci sarà invece Jordi Alba.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, la Roma non è favorita nemmeno per questa partita di ritorno: il segno 1 per la sua vittoria vale infatti 5,00 contro la quota di 1,65 che accompagna il segno 2, da giocare per l’eventualità della vittoria del Barcellona. Blaugrana che quindi ancora una volta hanno il vantaggio del pronostico, e che possono anche permettersi di perdere 2-0 (la possibilità vale 30,00); indovinando la scommessa sul pareggio, per la quale dovrete come sempre giocare il segno X, il vostro guadagno sarebbe invece di 4,25 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto. La Roma si qualifica vincendo 3-0: secondo la Snai questo risultato esatto vale addirittura 60,00 e questo dà una dimensione dell’impresa che attende i giallorossi.

