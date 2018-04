ROMA SI QUALIFICA IN SEMIFINALE SE... / Champions League, risultati con il Barcellona: cabala e curiosità

Tra la Roma e la qualificazione alla semifinale di Champions League ci sono i 90 minuti dello stadio Olimpico e una serie di risultati che i giallorossi possono centrare per farcela

10 aprile 2018

La Roma a caccia della qualificazione alla semifinale di Champions League (Foto LaPresse)

La Roma ha bisogno di vincere 3-0 per qualificarsi alla semifinale di Champions League, ribaltando la sconfitta del Camp Nou: contro il Barcellona servirà un miracolo, come lo ha definito Eusebio Di Francesco. Le statistiche però dicono che si può fare: nella storia del torneo infatti sono ben 17 le squadre che si sono qualificate avendo perso l’andata con tre gol di scarto, sette delle quali lo hanno fatto nel nuovo formato della Champions League. Tornando invece alla Coppa dei Campioni, troviamo le uniche volte in cui è coinvolta un’italiana: purtroppo però al Milan le cose andarono male, perchè nel 2004 dopo il 4-1 ottenuto sul Deportivo La Coruna arrivò il clamoroso 0-4 del Riazor, con i galiziani che fecero fuori i campioni in carica, allenati da Carlo Ancelotti e sostanzialmente sicuri di aver passato il turno (erano ottavi di finale). Un precedente che però è gustoso per la Roma, visto che 1-4 è lo stesso risultato con cui la banda di Di Francesco ha perso contro il Barcellona una settimana fa; l’altro caso è quello del 1957, un’epoca nella quale non esisteva ancora la regola dei gol in trasferta: il Milan vinse 5-2 contro il Rapid Vienna per poi essere battuto 4-1 in Austria. Si andò al replay e in quel caso i rossoneri passarono il turno (4-2), ma con la nuova formula sarebbero stati eliminati. Insomma, i contesti giusti ci sono e dunque la Roma può a ben ragione sperare di fare il miracolo. (agg. di Claudio Franceschini)

LA ROMA OSPITA IL BARCELLONA

Roma Barcellona è la partita che può qualificare i giallorossi alla semifinale di Champions League 2017-2018, permettendo loro di fare un ulteriore passo avanti nella competizione e arrivare dove mai, almeno in epoca recente, la squadra si era spinta. Diciamo subito che, dovesse arrivare il traguardo, la Roma sarebbe ampiamente oltre le previsioni di inizio stagione; da questo punto di vista Eusebio Di Francesco e i suoi ragazzi hanno già fatto tantissimo, ma è chiaro che arrivati a questo livello della competizione ci sia la volontà di fare anche il passo in più. Il problema è che all’andata, sei giorni fa, il Barcellona ha vinto 4-1: forse - quasi certamente - il risultato è stato più ampio di quello che si è visto in campo come differenza tra le due squadre, e la Roma può anche recriminare su un paio di calci di rigore che l’arbitro non ha concesso, ma alla fine quello che conta è il punteggio con il quale si arriva questa sera allo stadio Olimpico, che parla nettamente in favore di un Barcellona che, dovesse qualificarsi, sarebbe ancora in corsa per vincere la quinta Champions League nelle ultime 13 edizioni e la quarta nelle ultime dieci, un risultato straordinario. Andiamo quindi a vedere quali sono i risultati utili alla Roma per prendersi la qualificazione alla semifinale della competizione internazionale.

LA ROMA SI QUALIFICA SE… ECCO I RISULTATI UTILI COL BARCELLONA

I regolamenti della UEFA sono ben noti: in materia di gol in trasferta per esempio dicono che questi valgono doppio, e dunque la rete che Edin Dzeko ha segnato al Camp Nou riveste un’importanza che alla fine dei giochi potrebbe anche rivelarsi determinante per la qualificazione. Di fatto, per arrivare in semifinale la Roma ha bisogno di un 3-0: pareggerebbe i tre gol di scarto che il Barcellona ha ottenuto lo scorso mercoledì, ma sarebbe comunque una rete subita in meno in casa, il che le consentirebbe di prendersi il vantaggio sugli avversari e andare in semifinale. La qualificazione non avverrebbe con un 5-2 o un 6-3, perchè in questo caso sarebbe il Barcellona ad avere segnato un gol (almeno) in più in trasferta a parità di differenza reti; ciò ci dice anche che la Roma sarebbe qualificata al prossimo turno della Champions League se dovesse vincere con almeno quattro gol di scarto, in questo caso senza doversi preoccupare di quante reti il Barcellona sarà in grado di fare. Ovviamente, per il discorso contrario, un’affermazione giallorossa con uno o due gol di differenza porterebbe all’eliminazione, così come il pareggio o la sconfitta; dunque il Barcellona ha più di due risultati a disposizione e non può che partire nettamente favorito, ma questo lo sapevamo già…

