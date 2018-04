Scandicci Conegliano / Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Play off Serie A1)

Diretta Scandicci Conegliano: info tv e streaming video. Si gioca oggi la decisiva gara 3 delle semifinali play off scudetto: le pantere pronte a volare in finale.

10 aprile 2018 Michela Colombo

La formazione di Scandicci (da sito ufficiale)

Scandicci Conegliano, diretta dagli arbitri Marco Braico e Marco Zavater, è la partita in programma oggi martedi 10 aprile 2018 al Pala Terme di Montecatini: fischio d’inizio atteso alle ore 20.30 per le semifinali dei play off di Serie A1. Siamo giunti finalmente alla tanto attesa gara 3, assai decisiva per le sorti di questa serie che mette in palio un posto nella finale scudetto. La compagine di coach Santarelli infatti guida la serie per 2-0: un successo oggi chiuderebbe la questione, portando le pantere nella finalissima e facendo svanire i sogni di gloria delle toscane. Proprio per questo in casa della Savino del Bene si è ben cosci dei pericoli che si corrono oggi: la formazione di Parisi avrà quindi preparato in questi giorni la propria contromossa, per riaprire il duello in semifinale.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita di volley femminile tra Scandicci e Conegliano, attesa alle ore 20.30 sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato. Appuntamento quindi al canale raisport +, programmato al numero 57 del telecomando del digitale terrestre: diretta streaming video del match garantita tramite il portale gratuito raiplay.it.

IL CONTESTO

Benchè Conegliano, come abbiamo visto prima, guidi al serie delle semifinali per i play off scudetto per 2-0, le pantere non posso correre il rischio di sottovalutare questa sfida: serve infatti una prestazione potente da parte delle venete se vogliono davvero chiudere il discorso qualificazione. Scandicci, già in stagione come pure in questo tabellone dei play off, ha dimostrato di essere un avversario pericoloso e, a tratti, anche imprevedibile. Gara 2 in questi senso è stata molto istruttiva: le pantere ci hanno messo un po’ a carburare e le toscane non si sono lasciate scappare alcuna occasione offerta. Proprio a Scandicci è andato quindi il primo set: solo dopo Conegliano si è svegliato e ha trovato la vittoria finale, in rimonta per 3-1. In ogni caso il pericolo corso dalla squadra di Santarelli è stato grande, benchè la prestazione messa in campo sia stata comunque esemplare, pure nei numeri messi a statistica, come club e come singoli. Segnaliamo infine che nei singoli parziali di gara 2, giocata in casa di Conegliano, son stati trovati i risultati di 17-25, 25-19, 25-16 e 25-19: alle toscane pare che manchi ancora qualcosa sul finale del poter capovolgere un risultato negativo.

© Riproduzione Riservata.