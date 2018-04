Scommette la moglie sul Manchester City e perde/ Costretto a cedere la compagna all’amico

Scommette la moglie e la perde. E’ successo in Kenya, e protagonista è uno scommettitore che ha deciso di puntare sul derby di Manchester, la super sfida fra il City e lo United, giocatasi lo scorso weekend. Amani Stanley era così sicuro che la squadra di Pep Guardiola avesse la meglio su quella di Mourinho, al punto dal giocarsi con l’amico Tony Shilla, la propria moglie. Peccato però che dopo essere andato in svantaggio di due gol, i Red Devils siano riusciti a ribaltare l’incontro, andando appunto a vincere tre a due. Risultato, la moglie di Aman finisce fra le braccia di Tony per una settimana. A riportare la notizia è Nairobi News, un fatto a dir poco inusuale.

IL CONTRATTO PUBBLICATO SUI SOCIAL

Come dicevamo, si era messa bene per Amani, con le reti di Kompany e Gundogan nei primi minuti di gara. Il successo dei Citizens sembrava cosa ormai fatta, peccato che l’ex Juventus, Paul Pogba, abbia rovinato la festa ai cugini, andando a pareggiare i conti, con la definitiva rete del due a tre firmata da Chris Smalling. La cosa per certi versi sconcertante è che non si tratta di una scommessa, a parole, ma il signor Stanley ha dovuto realmente cedere la moglie, pubblicando sui social il contratto stipulato e firmato da un garante: «Il sottoscritto Amani Stanley – si legge - nel pieno possesso delle sue facoltà mentali, promette di cedere per una settimana sua moglie all’amico Tony Shilla se il Manchester City non vince il titolo contro lo United. Il sottoscritto ribadisce di essere sano di mente e di non essere stato forzato in alcun modo a concludere questo accordo». Chissà cosa ne penserà la moglie...

