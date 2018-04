Video/ Catania Juve Stabia (0-0): highlights della partita (Serie C 34^ giornata)

Video Catania Juve Stabia (risultato finale 0-0): highlights della partita valida nella 34^ giornata di Serie C. Pareggio a reti bianche al Massimino: etnei secondi.

10 aprile 2018 Marco Guido

Video Catania Juve Stabia (LaPresse)

Il Catania non riesce a vincere nonostante la spinta di un numerosissimo pubblico, quasi 13.000 gli spettatori presenti al Massimino dove la Juve Stabia è riuscita a chiudere con uno 0 a 0 che regala un prezioso punto alla squadra campana che difende la propria posizione in zona playoff ma che ha deluso i siciliani che invece hanno perso l'occasione di avvicinare la capolista Lecce. Partono subito fortissimo i padroni di casa che sfiorano il vantaggio già al 2' quando Manneh ha crossato dalla sinistra per Curiale il cui colpo di testa da distanza ravvicinata è uscito di non molto sopra la traversa. Al 9' a provarci è stato Barisic con un diagonale stretto da posizione defilata che è uscito non molto distante dal palo lontano. La pressione dei siciliani cala vistosamente così come il ritmo in campo e così non succede praticamente più nulla fino al 32' quando Lodi ha pescato tra le linee Mazzarani, la cui potente conclusione tentata da fuori area è uscita di non molto sopra la traversa. Al 39' è stato poi bravissimo Barisic a crossare dalla destra con un pregevole esterno che ha pescato al centro dell'area Curiale che, da distanza ravvicinata, ha incredibilmente messo fuori il colpo di testa.

LA RIPRESA

La ripresa si è aperta con un'immediata sostituzione decisa da mister Caserta che ha inserito Bachini al posto di Crialese che aveva accusato qualche problemino muscolare nel corso del primo tempo. La prima opportunità arriva già al 51' quando, dopo un ottimo recupero del pallone di Curiale, Mazzarani ha potuto calciare da fuori area ma il suo tentativo centrale è stato bloccato da Branduani. Al 58' Viola ha recuperato un ottimo palloni a Biagianti servendo poi Canotto la cui conclusione d'esterno destro è uscita di non molto fuori dallo specchio. Al 62' mister Lucarelli effettua le prime sostituzioni inserendo Rizzo e Russotto al posto di Biagianti e Manneh. Il neo-entrato Russotto si è subito reso pericoloso sia al 66' che al 67' con due conclusioni deboli tentate entrambe da dentro l'area di rigore che Branduani è riuscito a controllare senza troppi problemi. Al 68' è arrivata invece la più ghiotta delle occasioni che è nata un corner di Lodi che ha liberato in area di rigore Bogdan che tutto solo ha incredibilmente messo fuori un comodo colpo di testa. Al 70' arrivano altri cambi con Berardi, Dentice, Porcino e Ripa che sono entrati rispettivamente al posto di Canotto, Nava, Marchese e Mazzarani. I padroni di casa provano ad attaccare ma la stanchezza e l'ordinata difesa degli ospiti hanno impedito di assistere ad altre emozioni se non le solite sostituzioni: all'81' Di Grazia ha rilevato Barisic mentre all'88' mister Caserta ha deciso di gettare nella mischia Franchini e Sorrentino al posto di Simeni e Dentice. Dopo cinque minuti di recupero si è così conclusa questa deludente partita piuttosto nervosa ma povera di grandi emozioni, la Juve Stabia ha centrato l'obiettivo che aveva fin dall'inizio: conquistare un punto in questa complicata trasferta. Delusione invece per i siciliani che davanti a quasi 13.000 spettatori non riescono a conquistare tre punti che avrebbero permesso ai ragazzi di Lucarelli di avvicinarsi sensibilmente alla capolista Lecce.

