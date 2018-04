Bayern Siviglia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Bayern Siviglia info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del match, ritorno dei quarti di Champions League (oggi 11 aprile)

11 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Bayern Monaco-Siviglia, LaPresse

Bayern Siviglia sarà diretta dall’arbitro scozzese William Collum; la partita si gioca alle ore 20.45 di oggi, mercoledì 11 aprile, allo stadio Allianz Arena, casa del Bayern Monaco che ospita dunque il Siviglia di Vincenzo Montella per il ritorno dei quarti di finale di Champions League 2017-2018. Sfida che vedrà nettamente favoriti i tedeschi di Jupp Heynckes, forti del successo per 1-2 ottenuto la settimana scorsa nella partita d’andata allo stadio Sanchez Pizjuan di Siviglia. In teoria la partire più difficile della doppia sfida è già stata superata con successo del Bayern, anche se naturalmente abbassare la tensione sarebbe pericoloso: i bavaresi però potrebbero anche permettersi di perdere 0-1, inoltre arrivano alla partita forti del titolo tedesco già in bacheca, dunque d’ora in poi la Champions League avrà la priorità assoluta.

Per il Siviglia è sicuramente già una soddisfazione essere arrivato ai quarti di Champions League, senza dimenticare la finale di Coppa del Re: traguardi importanti per Vincenzo Montella, arrivato a Siviglia nel periodo natalizio, dunque circa tre mesi fa. Non tutto è andato benissimo in campionato in queste settimane, ma il bilancio nelle Coppe è già ottimo. Adesso però l’esame è durissimo: servirebbe l’impresa sul campo di una delle corazzate del calcio europeo per andare avanti in Champions League, il Siviglia sarà in grado di mettere paura al Bayern Monaco?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Bayern Monaco Siviglia sarà visibile in diretta tv sul digitale terrestre di Mediaset Premium. La copertura sarà dunque la seguente per la partita delle ore 20.45: l’appuntamento è su Mediaset Premium Sport 2 e Mediaset Premium Sport 2 HD, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Allianz Arena anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Premium Play, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO SIVIGLIA

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la partita fra Bayern e Siviglia. Jupp Heynckes deve tenere conto sia delle condizioni di Arturo Vidal e David Alaba, sia delle presenza di ben sei giocatori diffidati, dunque dovrà ponderare con attenzione le proprie scelte. Sicuramente in porta ci sarà Ulreich, con Kimmich e Bernat terzini, mentre la coppia centrale vedrà Hummels e uno tra Jerome Boateng (diffidato) e Sule. In mezzo ci saranno Thiago Alcantara e Javi Martinez, mentre James Rodriguez potrebbe essere schierato a centrocampo ma anche più avanti. Nel tridente però la soluzione più probabile è quella con il solito Lewandowski punta centrale, con Muller e il ballottaggio fra i due veterani Robben e Ribery. Anche Vincenzo Montella ha dei diffidati, ma il Siviglia non può fare troppi calcoli: il tecnico partenopeo ritrova Banega e lo schiererà con N’Zonzi nella coppia mediana, per coniugare tecnica e fisicità. Per il resto non dovrebbe cambiare molto rispetto alla squadra di una settimana fa: Pareja e Kjaer si giocano un posto da centrale difensivo al fianco di Lenglet, a destra ci sarà come sempre Jesus Navas con Escudero che invece agirà sulla corsia mancina. In attacco naturalmente Ben Yedder, vice-capocannoniere della Champions League, Muriel potrebbe invece giocare come trequartista, presumibilmente con Correa e Sarabia.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico nettamente favorevole ai padroni di casa per questa partita Bayern Monaco Siviglia, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai che non sembra avere dubbio sulla superiorità dei bavaresi: il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga del Bayern infatti pagherebbe 1,23 volte la posta in palio, mentre la quota è decisamente più alta per la vittoria esterna del Siviglia, visto che il segno 2 raggiunge la quota di 12,00 per chi osasse puntare sugli spagnoli. Quota intermedia ma comunque molto interessante infine per il pareggio: il segno X è proposto a 6,75.

