Busto Arsizio Novara/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Play off Serie A1)

Diretta Busto Arsizio Novara: info streaming video e tv. Le azzurre conducono la serie per 2-0 e sognano la seconda finale scudetto della Serie A1 di fila.

11 aprile 2018 Michela Colombo

La formazione di Novara (da Facebook ufficiale)

Busto Arsizio Novara, diretta dagli arbitri Gianni Bartolini e Maurizio Canessa, è la partita in programma oggi mercoledi 11 aprile 2018 al Pala Yamamay: fischio d’inizio atteso alle ore 20.30 per la decisiva gara 3 delle semifinali scudetto. Sfida da dentro o fuori in terra lombarda: la compagine piemontese infatti potrebbe oggi chiudere definitamente il discorso semifinale per ottenere presto un posto nella finalissima dei play off scudetto. L’obiettivo quindi è molto vicino per la squadra di Barbolini, visto che nella serie è avanti per 2-0: eppure le azzurre non possono già vedersi nel tabellone della finale. Busto Arsizio in stagione ha già dimostrato di essere in grado di riaprire qualunque match anche in contesti parecchio complicati: il colpo di scena è quindi più che atteso.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che la partita tra Busto Arsizio e Novara, attesa alle ore 20.30, sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato: appuntamento quindi al canale numero 57 del telecomando del digitale terrestre, Raisport +. Diretta streaming video garantita tramite il portale gratuito raiplay.it e disponibile per tutti gli appassionati.

IL CONTESTO

Novara campionessa d’Italia in carica sogna già la seconda finale di fila per lo scudetto di Serie A1: di fronte però le azzurre, come abbiamo visto si troveranno Busto Arsizio e le farfalle non sono certo un avversario semplice sulla carta. Certo va detto che finora le bustocche di Mencarelli non hanno sempre inciso in questa parte del tabellone dei play off. Sia gara 1 che gara 2 infatti hanno visto le ragazze di Barbolini al successo e pure con dei risultati ben netti. L’uscita di scena della Igor dalla Champions League ha liberato senza dubbio lo spogliatoio piemontese: certo è un obbiettivo in meno, ma pure la possibilità di concentrarsi ora al 100% nel sogno scudetto. Sarà invece ultima chiamata per la squadra di Mencarelli, che in stagione come nel tabellone dei play off si è dimostrata spesso discontinua e volubile nelle prestazioni, per riuscendo spesso a capovolgere situazioni disperate (come ad esempio i quarti di finale con Monza). Appare quindi ben difficile fare un pronostico del match di oggi: la parola andrà al campo.

