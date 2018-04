DOPO ROMA-BARCELLONA/ Un mondo diverso è possibile (e la vita è bella)

Roma, martedì 10 aprile 2018. Un qualsiasi giorno di primavera, ma all'Olimpico, quando è ormai buio, accade qualcosa di eccezionale. Una serata vissuta da protagonista. GRAZIANO TARANTINI

Giocatori della Roma in festa subito dopo il fischio finale (LaPresse)

Roma, martedì 10 aprile 2018. Un qualsiasi giorno di primavera, ma all'Olimpico, quando è ormai buio, accade qualcosa di eccezionale: la Roma, nel suo stadio strapieno, vince per tre reti a zero sul Barcellona, ribaltando il risultato dell'andata che aveva visto i blaugrana imporsi per quattro a uno con un arbitro tutto a loro favore. Nell'incredulità del mondo intero la Roma raggiunge così le semifinali di Champions League. Io c'ero, e con me Marco, Sara e il meglio del popolo giallorosso a cui mi sento di appartenere. Un mare di persone, capaci di cantare per novanta minuti, e non inni artificiali commissionati a esperti del settore, bensì canzoni create dalla lunga tradizione sportiva e popolare della città di Roma. Insomma un qualcosa che ti fa dire che la vita è bella, o almeno può esserla, quando c'è qualcosa che unisce nel profondo senza calcoli di opportunità o di convenienza. Proprio mentre assistevo ed ero protagonista di quello spettacolo meraviglioso, mi è arrivato un messaggio dalla mia amica Maria Ida che mi invitava a unirmi a una preghiera per la martoriata Siria, terra che amo e che mi fa molto soffrire. Così alle ventidue in punto, all'ora indicata, ho recitato un Ave Maria con davanti agli occhi un'infinità di bandiere giallorosse mosse dalla certezza che è possibile un mondo diverso.

