INFORTUNIO DE SCIGLIO/ Problema la tallone, al 17' entra Lichtsteiner (Real Madrid Juventus, Champions League)

Real Madrid Juventus, Infortunio De Sciglio: Champions League, il terzino bianconero sostituito dopo 17' dal Lichtsteiner a causa di un colpo subito al tallone

11 aprile 2018 Fabio Belli

De Sciglio (foto LaPresse)

Non è una stagione fortunata per Mattia De Sciglio in Champions League, men che meno contro le squadre spagnole. Al 17' del primo tempo della sfida di ritorno dei quarti di finale che vede la Juventus impegnata allo stadio Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, il terzino bianconero è stato costretto al forfait per un problema al tallone. Non un colpo subito ma un problema accusato senza contrasti per De Sciglio, che ha iniziato a sentire dolore ed è stato prontamente sostituito da Max Allegri con lo svizzero Lichtsteiner. Una situazione che ha richiesto una decisione pronta, con De Sciglio che è apparso in realtà un po' depresso per la sostituzione repentina, forse l'esterno difensivo avrebbe voluto testare ancora un po' il campo prima di decidere di uscire.

IL PRECEDENTE INFORTUNIO AL CAMP NOU

Allegri ha deciso invece di non perdere tempo, vista anche l'importanza della posta in palio e la necessità della Juventus di giocare una partita senza tentennamenti. Come detto, per De Sciglio la Spagna non porta bene in questa stagione, visto che nella fase a gironi di Champions, nella partita disputata dalla Juventus in casa del Barcellona, aveva accusato un altro importante infortunio, in quel caso muscolare. Stavolta apparentemente sembra che il problema possa essere meno grave, con Allegri che spera di poter contare su un'alternativa importante come De Sciglio anche in vista degli impegni interni, tra volata Scudetto con il Napoli e finale di Coppa Italia da affrontare contro il Milan.

