Italia al Mondiale? / Le azzurre superano il Belgio e sono pronte a tornare nella competizione dopo 19 anni

Italia al Mondiale? Le azzurre superano il Belgio e sono pronte a tornare nella competizione dopo ben 19 anni. Alle spalle l'incredibile delusione per l'eliminazione della squadra maschile.

11 aprile 2018 Matteo Fantozzi

A far dimenticare i disastri della Nazionale di Giampiero Ventura ci ha pensato l'Italia femminile. La Nazionale infatti è a un passo dal Mondiale che potrebbe riconquistare 19 anni dopo l'ultima volta. Le azzurrine hanno superato il Belgio 2-1 e sono ormai davvero a un passo dai Mondiali del 2019. Andata sotto al minuto 37 la squadra azzurra è riuscita a pareggiare dopo appena cinque minuti grazie a un gol della centrocampista della Juventus Martina Rosucci. Nella ripresa è stata poi Cristiana Girelli del Brescia a segnare la rete della vittoria. Ora i punti di vantaggio sulla seconda in classifica sono otto e la qualificazione sembra essere davvero ad un passo. Le azzurre mancano dalla fase finale dei Mondiali dal 1999. Grandissime emozioni hanno seguito il successo con le immagini giunte dal Paolo Mazza di Ferrara che dicono tutto.

UN SUCCESSO DOPO LA GRANDE DELUSIONE DEGLI UOMINI

Questo splendido successo che riporta l'Italia femminile di calcio a un passo dai Mondiali ci fa lasciare alle spalle l'incredibile delusione per quanto accaduto a quella maschile. Con le nuove regole volute dalla Fifa infatti solo le prime dei gironi di qualificazione erano andate direttamente al Mondiale con l'Italia che piazzatasi dopo la Spagna è stata costretta agli spareggi con la Svezia. Un ko 1-0 fuori casa non è stato recuperato al ritorno con gli scandinavi che sono riusciti a resistere e a buttare fuori gli azzurri di Giampiero Ventura con un pesantissimo 0-0. Non accadeva da sessanta anni che la nazionale italiana di calcio maschile non riusciva ad accedere alla fase finale dei Mondiali, era infatti il 1958 l'ultima volta in cui gli azzurri erano rimasti a casa a guardare gli altri come accadrà questa estate.

