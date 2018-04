James Pallotta: “Roma mai così dominante”/ Video, il tuffo del presidente nella fontana di Piazza del Popolo

James Pallotta: “Mai vista una Roma così dominante”, video: il presidente si tuffa nella fontana di Piazza del Popolo. Davvero in estasi il numero uno della compagine giallorossa

Il tuffo di James Pallotta nella fontana - Youtube

E’ una Roma da urlo quella che ha battuto il Barcellona e che è si è qualificata per le semifinali di Champions League. La compagine giallorossa ha superato contro ogni pronostico la compagine blaugrana, terminando il match con il risultato di tre reti a zero allo stadio Olimpico. Lupa dopo 34 anni in semifinale di Coppa, ed ora tutto sembra possibile. Soddisfazione ovviamente ai vertici della società capitolina, come ha fatto capire il presidente James Pallotta. Intervistato al triplice fischio finale dai microfoni di Premium Champions, ha ammesso: «Non ho mai visto la Roma giocare 95 minuti così dominanti nei confronti degli avversari, come quelli di stasera: eravamo stati sfortunati all’andata, con i rigori non assegnati e tutto il resto. Ma quello che è successo oggi è stato incredibile».

“LA MAGGIOR SODDISFAZIONE E’ PER DI FRANCESCO”

Parole di elogio anche nei confronti del tecnico, Eusebio Di Francesco, spesso e volentieri criticato nel corso di questa stagione altalenante: «La maggiore soddisfazione è per Di Francesco – ha proseguito Pallotta - che è riuscito a raccogliere così tanto in così poco tempo». E ora non bisognerà precludersi più nulla dopo essere entrati nel club delle quattro squadre più forti d’Europa: «E perché non aspettarci di andare in finale: dopo aver fatto una partita come questa, è lecito puntare al massimo. E per il futuro dobbiamo crescere anche fuori dal campo, dobbiamo costruire lo stadio». Un James Pallotta davvero in estasi quello di ieri sera, che ha voluto chiudere la serata con un bel tuffo nella fontana di Piazza del Popolo. In mezzo ad un gruppo di tifosi che lo hanno incitato, l’italo-americano si è arrotolato le maniche della camicia, e si è tuffato in stile sub: clicca qui per il video del divertente siparietto

© Riproduzione Riservata.