Juventus, Buffon/ “Ho detto alla squadra che se usciamo continuo a giocare, un sogno chiudere al Bernabeu"

Juventus, le parole di Buffon: “Ho detto alla squadra che se usciamo continuo a giocare, un sogno chiudere in Champions al Bernabeu”. Il commento pre-gara del portiere bianconero

Quella di questa sera contro il Real Madrid potrebbe essere l’ultima partita in Champions League del portierone della Juventus, Gigi Buffon. L’estremo difensore bianconero ha il contratto in scadenza al 30 giugno di quest’anno, e visto lo zero a tre dell’andata, è altamente probabile che la Signora dica addio alla coppa dalle “grandi orecchie” fra poche ore. Il numero uno della Vecchia Signora, non sembra però essere preoccupato, tutt’altro: «Da bimbo avrei firmato – le parole dello stesso Buffon rilasciate nella conferenza stampa pre-match - per giocare l’ultima partita di Champions al Bernabeu contro il Real Madrid. Nelle cose bisogna prendere l’aspetto positivo». Il guardiano juventino chiuderebbe la sua esperienza in Europa in uno degli stati più belli e prestigiosi al mondo, e senza dubbio sarebbe un doveroso finale per uno dei più forti portieri di tutti i tempi, se non il numero uno in assoluto.

“NON MI ASPETTO NIENTE”

Quindi Buffon, sempre sulla possibilità di un suo ritiro a fine campionato, ha ironizzato: «Ho detto ai miei compagni che se andiamo fuori, continuo… (ride) Credo che dicendo così li ho stimolati…». Sull’accoglienza che gli riserverà il Santiago Bernabeu: «Quando sono venuto qui con la nazionale il pubblico si comportò con sportività e mi dispensò applausi belli. Non è che me lo devono o me lo aspetto». A questo punto non ci resta che attendere le ore 22:30 circa di questa sera, per capire come verrà scritta la storia. Gigi Buffon potrebbe versare lacrime di gioia in ogni caso, sia se la Juventus venisse eliminata, perché conoscendo la sportività dei tifosi spagnoli, è molto probabile che questi gli riserveranno una standing ovation, sia nel caso contrario, proprio per la grande impresa che i bianconeri avrebbero realizzato.

